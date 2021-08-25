【愛傳媒蔡詩萍專欄】一場攸關台灣歷史命運的823砲戰63週年紀念，淪為藍綠口水戰？！我這個出生幾個月，即隨父親到金門，經歷砲戰而後返台的遷徙第二代台灣人，真的覺得想吐口水！

這群政客，「真是×的」太對不起那群死在八二三砲戰裡的「國軍將士們」了！（包含我父親的同袍長官）請注意，當我們說：那群當時在金門前線捍衛疆土的「國軍將士們」時，我們有去分誰是外省，誰是本省嗎？

可以想見，當時戍守金門的將士，將官的，應該多外省籍，當兵的，除了外省兵之外，一定很多台灣充員兵，他們守在前線時，個人態度上，合理的推測，很可能有人覺得這是使命感，也有人會覺得自己夠倒楣被抽調來金門。

但，重點是，當中共解放軍的砲彈，勢如驟雨般轟向金門時，砲彈不長眼，哪裡分你是外省本省？！金門將士一條心，當下只能激發求生的本能，我們要活下去，我們要撐下去。

那時刻，我敢打賭，沒有一個將，或一個兵，會在砲彈轟轟聲中，還在分你是外省，我是本省的！敵人，只有一個，來自對岸中共，來自對岸的解放軍！

各位，有機會，不妨去金門走走，很美，很有世外桃源的幽靜，但古寧頭戰場的遺跡，八二三砲戰的紀錄，仍靜靜躺在時光的膠囊裡。那都是「走過從前」的，血淋淋的事實。

人們可以由於年輕，以至於，根本忘記了老世代為捍衛台灣所付出的代價，但「和平不是理所當然的」！政客可以基於鬥爭，以至於，根本上去扭曲當時的情景，來合理化此刻的政治立場，但沒有那一仗，台灣未必有和平至今的前提！

想搞藍綠鬥爭的政客，不妨去走一趟「金門八二三紀念墓園」，裡面的墓碑下，躺著一顆顆當年陣亡於砲彈下的亡魂，有名可尋的，墓碑上，刻著他們的名姓，籍貫，來自大陸各省，也有台灣縣市；至於，被炸得屍骨殘碎的，則以無名氏刻之。

你看著那些墓碑，再想想藍綠政客的操弄，就可以想像，他們若地下有知，會有多生氣，有多悲哀了！為了不讓我這篇文章，最終淪為不敢得罪藍綠的各打五十大板，我再直率的點出「藍綠何以政客的行徑」吧！

綠營，尤其王定宇最具代表性，痛罵藍營幾位黨主席參選人跑去金門操作823砲戰，這我同意，的確他們是為了黨主席選舉，去操作深藍選票。然而，王定宇為何不敢在過去兩年，蔡英文總統去金門參加八二三砲戰時，講蔡英文是為了總統大選才去的？

要罵政客為了選舉，就要一體適用，不能苛責於人，寬待於己，這是偏私。再來，王定宇是執政黨立委，要捍衛民進黨比國民黨更捍衛中華民國，這很好，我舉雙手贊成，但，不應該以犧牲前輩的犧牲，來當政治操作！

舉什麼當時的「白團」角色，台灣充員兵的數量，不全是國民黨的功勞等等，在我看，都是為了「稀釋」當年八二三砲戰的國民黨政府的領導而出發的，看似有理，卻蠻無聊的。

這就好像，今天若有人也基於同樣目的，硬要說，防疫的功勞哪裡是民進黨政府的，其實都是美日幫忙，醫療團隊，防疫專家等等的功勞，這不也是「稀釋」政府的領導，滿足政治攻防的目的嗎？

不管何時，發生何事，執政黨就是要扛起責任，不能推卸義務，不是嗎？當年的國民黨政府要扛八二三砲戰，今天的民進黨政府要扛抗疫重任，道理是一樣的，不是嗎？

該給的公道我們要給，該罵的缺失我們絕不放過，這才是一碼歸一碼的就事論事！

藍營幾位黨主席參選人，跑去金門大談八二三砲戰紀念，非常好，但他們也該認真的反思一下，那現在如何呢？

藍營的退將跑去中國聞中共國歌起立聽訓？！藍營的紅頂商人跑去大陸做生意也便罷了，還想支配黨的事務決策？！

持藍營的政治人物碰上兩岸摩擦衝突好像多半不敢直言我們是主權獨立的國家？！藍營要想紀念八二三砲戰，就要大聲挺直腰桿，做個中華民國台灣藍的標竿。

否則，對不起過往歷史，也對不起此刻想奮起藍營未來的支持者。我父親已經九十五歲了，他昔日的長官死於八二三砲戰，墓木已拱，昔日同袍也已凋零殆盡。

他單身一人來台，娶了客家女子，經歷八二三砲戰，九二一大地震，如今一大家子十二人，他已經是台灣人了，未來也將安葬在這座島嶼上。誰說他不是台灣人！

我捍衛他當年在金門八二三砲戰當一介小兵，卻從未逃避責任的光榮；我捍衛自己，做他兒子，做台灣遷徙第二代的在地意識的驕傲。

作者為知名作家

照片來源：作者臉書截圖。

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