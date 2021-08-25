【愛傳媒藺奕專欄】新竹好友林崇偉教授因為感同身受，將我丈母娘在南寮旅客服務中心遭流浪狗追擊跌倒在處之不理的荒置戲水池的致死消息，放上高達29萬人的新竹爆料公社之後，引起的討論遠遠超乎我的預期，下午經新聞報導，新竹爆料公社湧入超過五百多則留言，幾乎是一面倒的支持我向市府究責，連一些動保團體的理事長們都私訊我表達鼓勵。

我很仔細地看完所有留言，驚訝於原來新竹南寮流浪狗滋擾市民遊客事件，比我想像的更為嚴重、更為頻繁，連禮儀師都跟我說，你根本不是第一起了，之前也有婦人抱著寵物犬被追擊倒地致死，只是她的事發地沒有我丈母娘這麽幸運，那裏沒有監視器。

8月23日早上第一位到場關心我們的是時代力量北區議員林彥甫，接著三立、TVBS、台視等等電子媒體都來了，採訪我的岳父和太太，我太太手裡抱的，正是我們三年前在埔里流浪動物協會認養的小型流浪犬。

中午時分，沈副市長率領產發處副座、動保所長、管區所長前來家裡慰問岳父，但是慰問和口頭承諾都很空洞，完全無法解決問題。

我從林彥甫議員提供新竹市議會上半會期針對南寮遊盪犬處理質詢的預算，含農委會補助只編列了154萬，據我所知，高雄美術館一年澆花的預算都要500萬，我覺得新竹人明顯被中央政府欺負了。

新竹號稱科技之城，卻連一支具備預警功能的AI監視器都沒有，現在國產品在深度學習、辨識追蹤預警技術都已經非常成熟，結果我們現在還停留在出大事了，才回頭調帶子的遠古時代，新竹市執政團隊低度科技化的經營思維，完全背棄了這座科技城的美名，證明只是虛有其表。

我也熬夜看完台灣幾乎所有流浪狗致傷致死的國賠案件，也比較了美國加州的幾個判例，很顯然的，台灣相關法律、判例和解釋都極度落後，或者說，根本敷衍，有人說市府沒錯，你自己要會自衛呀，那好吧，如果我們能比照美國開放槍枝，人人都可以隨意攜帶槍械到南寮旅客服務中心前面散步，我OKder。

林為洲立委助理祐端告訴我，目前捕獲的四隻證實全部沒有施打晶片，意味這件事市府很可能可以循往例輕鬆卸責無疾而終了。

祐端承諾，將研議立法院下會期開議進行專案質詢。但如果我有這麼多媒體和跨黨派政壇朋友關注了，還是一樣的行政怠惰，我更好奇想知道，背後真正的原因到底是什麼。

凡事靠自己。

我正著手將新竹爆料公社的所有相關留言翻譯成英文、日文、法文和西班牙文，並請公司將新聞報導配上各國語言和字幕，在靜待司法判決之前、靜待中央政府和新竹市府對流浪狗的橫行氾濫有進一步積極作為之前，在總統蔡英文女士、新竹市長林志堅先生公開道歉之前，我已經聯繫人在華府的親人、在瑞士、在聯合國人權委員會的友人，我會作好訴諸國際媒體和法律的一切準備，和平年代的人永遠看不懂《戰争與和平》，在愛以外的人永遠義憤填膺。

新竹是一個公民素質甚高的科技城市，我的丈母娘也是全省走透透之後，才選擇在此退休，沒想到因此噩耗，還喚醒新竹市民集體的恐懼記憶，萬萬想不到。

這件新竹市府人為行政裁量怠惰造成的人倫悲劇，我完全沒有動用任何的政治人脈，8月23日，當我知道許多朋友看到我的臉書之後，主動私下提醒市長室、或在我這裡留言鼓勵，至少包括台北市副市長黃珊珊、前北市觀傳局長簡余晏、立委吳思瑤、立委高嘉瑜⋯，我的熱淚幾乎奪眶而出，大恩不言謝。

我們只有一個島。如果我們相信這裡是寶島，朝野是不是可以真的放下成見、痛定思痛，真心檢討包括寵物棄養罰則、安置相關法規是多麽的粗糙，停留在工人智慧的監視器是多麽簡陋，大疫之期的台灣人民，身心都已經非常疲憊了，居然還要時刻防備隨時出沒的流浪狗把你嚇死，非常離譜。

我們的政府如果為台灣好，就不該因為漠視棄養和流浪狗問題，像一個少女死於花季。我們的政府如果繼續怠惰，台灣將被世人永遠嘲笑，是一個人不如狗的人間地獄！

作者為文學奬得主

照片來源：作者臉書截圖。

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