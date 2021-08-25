65歲資深藝人澎恰恰去年8月開記者會宣告破產，坦言欠下2.4億巨額債款，澎恰恰為了還債，任何工作都來者不拒，儘管日前受疫情影響，澎恰恰仍積極尋求賺錢管道，希望盡早還清債務，不過澎恰恰近日則傳出，受關公出神旨要賜3顆千萬夜明珠還債，針對此事，澎恰恰也發文回應了。

資深藝人劉尚謙近期正籌備蓋廟，廟裡還擺放36顆夜明珠，而且一顆要價超過千萬，傳出澎恰恰也是信徒，關公更出神旨要賜3顆夜明珠，讓澎恰恰還債，對此，澎恰恰昨（24日）則在臉書發文：「感謝關聖帝君、感謝劉尚謙大哥的美意，但這容易被錯誤解讀成我已經獲得3顆夜明珠」，澎恰恰認了確實有這件事，「但夜明珠不在我這兒，然後也沒收任何費用，再次謝謝，請大家知悉」。

先前澎恰恰為一圓導演夢、拍了不少作品，但也因此陷入債務漩渦，澎恰恰去年開記者會坦言欠下2.4億、宣布破產，儘管澎恰恰變賣房產，仍有一半債務要償還，為此他努力接工作，同時也積極經營YouTube頻道、做電商，甚至試著轉彎做起生意，盼早日還清債務。

雖然債務纏身，不過澎恰恰仍保持樂觀、正能量，他澎恰恰日前就曬出自製長輩圖，自嘲寫下：「早安～負債那麼多 我仍在奮鬥 你呢」，網友也紛紛留言為澎恰恰加油打氣，希望他早日挺過債務危機。