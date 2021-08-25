警方查扣球棒及甩棍各2枝、本票2張、委託書4張、筆記型電腦1臺、手機8支等贓證物。（讀者提供）

惡徒硬闖東協廣場管委會暴打總幹事 警再逮15人到案

台中市「東協廣場」於本月13日改選管委會主委，會中闖入數名黑衣人，公然在市府官員和律師面前，以桌椅猛砸胡姓總幹事，導致受傷倒地，警方於當時陸續逮5名嫌犯到案，經報請地檢署偵辦，24日再拘捕黃姓主嫌與14名共犯，總計15人到案，以示強打黑勢力決心。

本月13日「東協廣場」進行管委會改選，會中卻突然有黑衣人闖入，抄起桌椅攻擊胡姓總幹事，警方於案發後至15日間陸續帶回5名嫌犯，並成立專案小組報請台中地檢署指揮，積極偵辦釐清案情後，將涉案黃姓主嫌提報治平專案目標規劃掃蕩；8月24日兵分多路執行拘捕行動，將黃姓主嫌、14名共犯等15人檢肅到案，並查扣球棒及甩棍各2枝、本票2張、委託書4張、筆記型電腦1臺、手機8支等贓證物。

警方指出，黃姓主嫌除涉及東協廣場率眾暴力案件外，另於2020年4月間率同夥以強暴、脅迫等暴力手段恐嚇被害人簽立本票、強索現金、行徑囂張令人髮指。

中市警局要求所屬針對黑道幫派一定要「斬草除根」，絕不容許在臺中鬧事，本局將秉持「除惡務盡、溯源刨根」原則，持續「一波一波掃、一個一個抓」。針對黑道幫派堂口據點、經營行業、圍事場所及成員經常聚集出入處所，以優勢警力實施專案臨檢，另對於街頭聚眾鬥毆、槍擊及其他刑案，除立即啟動快打部隊以優勢警力壓制外，並絕對於最短時間內偵破，呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法，否則本局必定立即打擊、嚴辦到底以保障民眾免於遭受惡黑勢力之恐嚇滋擾、暴力威脅，建構臺中市安全宜居之生活環境。