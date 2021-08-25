美國食藥管理局（FDA）周一批准輝瑞新冠疫苖的完全使用授權，以及在備受關注的傑克遜霍爾（Jackson Hole）央行年會召開之前，並未出現重大利空削弱市場的風險偏好，周二華爾街股市在夏末的清淡交易中收高，三大指數同步上揚，標普500指數今年以來第50次刷新歷史收盤高點，那斯達克指數則首度收於15,000點上方。

周二收盤，道瓊工業指數漲30.55點或0.09%，為35,366.26點。標普500指數漲6.7點或0.15%，為4,486.23點。那斯達克指數漲77.15點或0.52%，為15,019.80點。

標普500指數11大類股漲跌互見，科技股和科技相關的大型股再度挑起大樑，而對經濟敏感的周期股和小型股表現優於大盤。

科技股指數小跌0.13%，非必需消費品類股上漲0.76%，通訊服務股漲0.41%。

持續受油價上漲激勵，能源股收漲1.61%，漲幅最大。

必需消費品類股下跌0.76%，表現最差。

LPL Financial資深市場策略師Ryan Detrick表示，投資人將關注聯準會即將舉辦的傑克遜霍爾央行年會，但目前市場仍是昨天疫苗消息帶來的樂觀氣氛。

美國食藥管理局周一批准輝瑞/BioNTech新冠疫苖的正式藥證，令投資人對經濟復甦情勢更加憧憬，而這樣的樂觀氣氛亦延續到周二。

與重啟經濟相關的旅遊和休閒股表現優於大盤，標普1500航空和飯店餐廳休閒股指數分別上漲3.7%和1.6%。

LPL Financial資深市場策略師Detrick表示，今天能源、零售、旅遊、休閒、金融和小型股均表現良好，這是經濟重啟仍然存在且穩健的跡象。

最近的經濟指標顯示，美國經濟從史上最突然的衰退中復甦，且現在正朝著正確的方向前進，但尚未達到可能促使聯準會收緊其鴿派貨幣政策的程度。

在本周晚些時候召開的傑克遜霍爾研討會上，聯準會主席鮑爾將與其他國家央行行長會商，其發言料將受到市場仔細解析，以尋找聯準會縮減資產購買規模與調升基準利率的相關線索。

考量傑克遜霍爾當地疫情，今年聯準會的央行年會將以線上方式舉辦，使這場會議將宣布任何重大消息的預期降溫。

Detrick表示：「聯準會將召開線上會議這件事告訴你，他們可能在想，或許他們需要繼續支持經濟」。

個股方面，百思買（Best Buy）大漲8.36%，該電子零售商獲利優於市場預期，並上修全年營收預測。

中國電商平台拼多多上季營收和活躍用戶數等關鍵指標雖然不如預期，但首度實現獲利，激勵股價飆漲22.25%，收在99.12美元。

京東股價上漲14.44%，收在75.22美元。該中國網購平台周一表示，中國近來大力整頓相關產業的行動不會對公司業務造成任何影響。

其他在美國掛牌的中概股亦強勁反彈，百度大漲8.63%，阿里巴巴漲6.61%，景順金龍ETF大漲8.0%。

網路資安公司Palo Alto Networks全年展望優於市場預期，並獲券商調升目標價，周二股價大漲18.6%。