位於宜蘭北部的礁溪，以溫泉遠近馳名，當地最多的便是溫泉飯店，但除此之外，其實礁溪也隱藏著許多美食，有豐盛的海鮮、雞、鴨等大魚大肉，也有當作點心的古早味小吃，如果不想錯過可能會讓你此生難忘的礁溪好味道，就接著往下看吧！

柯氏蔥油餅

民國五十九年就創立，舊稱為礁溪蔥油餅，當初只靠一台小貨車起家，至今已改名且開了店面，而當初的那台小貨車依然擺在店旁讓老客人可以懷念一番，而這蔥油餅似乎也成了當地特色，彷彿來到礁溪沒吃到這酥炸金黃的蔥油餅就好似沒來過一般。

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號

營業時間： 周一-周五09:00–18:15，周末09:00–18:00

Ｑ蛙撞奶

位於柯氏蔥油餅旁，主打黑糖熬煮粉圓及全程鮮奶製作絕不添加人工奶精，以健康為概念出發，價格算一般般，若有喜好鮮奶粉圓的朋友來到這就不能錯過了！

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號

營業時間：10:00–21:00(周二公休)

電話：03 988 7435

吳記花生捲冰淇淋

同樣也位於柯氏蔥油餅旁的吳記花生捲冰淇淋，是觀光客們到礁溪一遊必買的古早味，潤餅皮包著兩球不同口味的冰淇淋，搭上花生糖酥，香菜則視個人喜好添加，這樣的搭配著實別有一番風味。

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號

營業時間：10:30–18:00

電話：0919 214 781

白水豆花(宜蘭礁溪)

白水豆花共有三間分店，台北永康、台中審計及創始店宜蘭礁溪。日式風格的建築外觀，店內主打麥芽糖花生粉加香菜的手工鹽滷豆花，也是自家手工製作，故每天的份量並不多，內用座位更只有七個，只要賣完就會提早打烊，想吃的朋友要早點去看看啊！

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽路68號

營業時間： 13:00–20:00(周三周四公休)

正常鮮肉小湯包

皮薄餡料多汁的人氣鮮肉湯包，早上七點便開始營業，所以可以買來當早餐吃喔！而且千萬不要傻傻地排在最後面，要記得去最前面跟老闆拿號碼牌！由此可知這個正常鮮肉小湯包有多夯了吧！

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽街1號

營業時間：07:00–13:00 16:00–19:00(周二公休)

電話：03 988 7276

玉仁八寶冬粉

玉仁八寶冬粉有1號跟2號店，早期賣麵線及切仔麵，開店二十多年最後卻以冬粉爆紅，還曾獲台灣小吃百大名店第二十一名，以及麵飯類小吃宜蘭縣第一名，可見其價格雖然一般，但人氣及水平並不一般。

1號店

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路一段326號

營業時間：07:00–20:30

電話： 03 988 1232

2號店

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段131號

營業時間：06:00–21:00

電話： 03 988 4665

空ㄟ農場

位於山頂的餐廳，擁有眺望整個蘭陽平原的極佳視野，適合下午茶、看夜景，可與朋友、家人、伴侶喝杯咖啡，亦或者小酌，若有喜愛披薩的朋友那是再好不過，因為餐廳的招牌就是義大利專業認證的手作窯烤Pizza唷！

地址：宜蘭縣礁溪鄉白石腳路157巷31號

營業時間： 周一公休，周二-周五15:00–23:00，周末15:00–00:00

電話：0912 089 795

甕窯雞宜蘭店

新竹、台中、嘉義、屏東皆有分店，而總店便是位於宜蘭礁溪的這間。號稱全台烤雞第一品牌，30年獨家秘方所調配的口味，再以荔枝木悶烤燒出穩定火侯，故產生荔枝木的薰香味，形成最後獨家的甕窯雞。而店內除了甕窯雞這塊大招牌之外，還有各式的合菜其實也不遑多讓，絕對讓你一口接著一口，吃的肚子圓滾滾才能離開！

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路七段7號之7號

營業時間：周一-周五09:00–22:00，周末 09:00–23:00

電話：0918 717 288

兆品初食軒廣式一品烤鴨

號稱宜蘭最強的櫻桃烤鴨就在兆品酒店礁溪內，嚴選3.5公斤櫻桃成鴨，洗淨後塗抹秘製中藥，再經繁瑣程序後烘烤，上桌前以180度熱油逼出鴨香及脆皮，並有著各式各樣的料理手法，一鴨多吃，這是一間喜愛烤鴨的朋友一定會知道的餐廳。

地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路48巷18弄1號

營業時間：11:30–14:00 17:30–21:00

電話：03 988 2828

合鴨米灶腳

這是一家鴨料理的小吃店，鴨是自己養的，米是自己種的，主打健康有機，除了這些，它的料理真的也不錯吃才是重點。

地址：宜蘭縣礁溪鄉信義路23號

營業時間：11:00–14:00 17:00–20:00(周二公休)

電話：03 988 6730

來益漁行

已經在街上賣魚超過二十年，算是人氣老店了，海鮮品質新鮮價格也實在，因此受到大家喜愛。白天賣魚而晚上賣料理，料理內容端看當天魚貨，算是無菜單吧！而替客人點餐的人員也很專業，會跟客人介紹當天有的食材，以及推薦適合的料理方式，這也是一大特色吧！

地址：宜蘭縣礁溪鄉中山路二段106號

營業時間：16:00–22:00(周一公休)

電話：0937 871 115

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