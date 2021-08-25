湖人今年夏天在交易、自由市場大豐收，引進大牌球星「忍者龜」韋斯布魯克(Russell Westbrook)、「魔獸」霍華(Dwight Howard)、「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)，與陣中詹姆斯(LeBron James)、安東尼戴維斯(Anthony Davis)組成全新陣容。

Jeremy Lamb will be returning from an ACL injury but could be a great option from the bench for the Lakers next season 💯 pic.twitter.com/9ocD3KJ8UH — LakeShow (@LakeShowCP) August 24 2021

此外他們幾乎換了一整隊，引進亞瑞薩(Trevor Ariza)、艾林頓(Wayne Ellington)、貝茲莫爾(Kent Bazemore)、努恩(Kendrick Nunn)、蒙克(Malik Monk)等人，加上原有的荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)和馬克蓋索(Marc Gasol)，目前暫時湊齊12人名單。

不過據此前報導他們還想在控球後衛上補強，包含艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)、麥克詹姆斯(Mike James)和柯利森(Darren Collison)都是目標，而台灣時間昨天晚上據《印第安纳星報》指出，他們還有意蘭姆(Jeremy Lamb)，符合他們最後的3D型球員目標。

蘭姆擁有不錯外線和防守，但近幾年受傷病困擾，上季只打36場，場均10.1分，投籃命中率43.5%、外線40.6%，表現最出色一季在黃蜂，2018-19年平均15.3分5.5籃板2.2助攻，命中率48.7%、外線44.0%。值得一提的是他曾在場上重現感人一幕，左膝重傷的他堅持上場罰球，就像當初的柯比布萊恩(Kobe Bryant)。

目前確定的是溜馬已幾乎要放掉他，除了湖人還有三隊有意蘭姆，其中包含老東家黃蜂，蘭姆目前3年合約剩最後1年，下季薪水是1050萬美元，湖人目前12人擁有保障合約，另有2名雙向合約(此合約球員能同時遊走NBA及發展聯盟)。他們是新秀喬伊(Joel Ayayi)和瑞福斯(Austin Reeves)。