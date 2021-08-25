你也特愛喝手搖飲料、冰品嗎？小心不知不覺中吃進了大量的卡路里。北投健康管理醫院潘富子營養師指出，國人愛喝的國民飲料－珍珠奶茶，一杯全糖的珍奶喝下肚等於吃下12顆方糖，近期熱門的黑糖珍珠奶茶一杯更高達14顆方糖；狂喝飲料的結果，就很有可能發生明明沒吃什麼東西，體重卻明顯上升的窘境。

●減重飲食控制占7成 5燃脂食材一次看

若想控制體重，其中「飲食控制」占了70%的關鍵，「吃對食物」可幫助你在減肥的道路上事半功倍！潘富子公開5大瘦身燃脂好食材，具高纖維、飽足感、還可加速代謝，想瘦身的人快筆記下來：

1、蒟蒻：

主要成分為水分及少許的食物纖維，100g的蒟蒻熱量僅20大卡。且蒟蒻中的「葡甘露聚糖」，是由葡萄糖及甘露糖結合的多醣類，屬於水溶性膳食纖維，不易被人體吸收。

蒟蒻遇到水後會膨脹的特性，可增加飽腹感，延遲胃排空，但勿因此長期把蒟蒻全部代替全榖雜糧類食用，會造成碳水化合物攝取不足，可能會導致血糖不穩定、易感疲憊及減緩新陳代謝。

2、竹筍：

含有膳食纖維、維生素B群及鉀、磷、鎂、鈣、鈉、鐵、鋅等礦物質。其中膳食纖維能夠促進腸胃道蠕動，加速糞便排出，避免便秘。

最常見把竹筍料理成竹筍沙拉，建議可用薄鹽和風醬取代美乃滋當做沾醬搭配食用，因100g的竹筍熱量僅27.5大卡，100g的美乃滋卻高達680大卡，可別因想用沾醬來提升食物風味，反而吃下過多的熱量。

(示意圖/Shutterstock)

3、大番茄：

有句話說「番茄紅了，醫師的臉就綠了」，番茄含有豐富的膳食纖維又具飽足感、果糖含量少，還有豐富的維生素A、C，與適量油脂一起加熱後還可釋放出豐富的茄紅素，可防止自由基對身體細胞的破壞，降低發炎反應，可說是減肥聖品。建議食用時連皮一起吃，可保留最多的營養素。

4、各式菇類：

鴻喜菇、雪白菇、白木耳、黑木耳等各式菇類，皆含有豐富的膳食纖維，具有飽足感不易感到飢餓，還可維持血糖的穩定。加上香菇的膳食纖維比一般綠色蔬菜還要高，可幫助腸道蠕動，如100克的香菇，膳食纖維高達3.9克，同重量的綠花椰菜膳食纖維約只有2.5克、白花椰菜約2.2克。

5、黑咖啡：

咖啡中的咖啡因也是脂肪分解的催化劑，能幫助加快體內脂肪分解。根據《國際運動營養學與訓練新陳代謝》（International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism）專業期刊的一份研究報告顯示，運動選手在運動前30分鐘喝一杯無糖黑咖啡，運動後3小時內會比平常多燃燒15％的熱量。

(示意圖/Shutterstock)

6、無糖綠茶：

綠茶中的兒茶素（綠茶多酚）具有抗氧化、提高新陳代謝、清除自由基等作用，減少脂肪細胞堆積、也可幫助體內的醣類及脂肪代謝，綠茶的抗氧化能力約是紅茶的6倍。