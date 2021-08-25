全球晶片荒問題未解，晶圓代工產能供不應求，傳出台積電將在明年起調漲先進製程與成熟製程的代工價格，幅度為1成至2成，消息一出引起網友們熱烈討論，還有人藉台積電漲價狠虧航運股長榮、陽明，「運價漲半天也沒用，台積一漲就開始拉，水手可憐啊」。

為擴大整體產能，台積電赴美國亞利桑那州設立5奈米廠的計畫如火如荼進行，未來也評估到德國、日本等地設廠，然而擴廠將增加投資成本恐壓抑毛利率表現。

據工商時報報導，傳出台積電將在明年起調漲價格，先進製程漲1成，成熟製程漲1至2成，此次調整晶圓代工價格，將幫助台積電提升毛利率表現，法人預期，台積電毛利率將可望在今年第三季守住50%，2022年逐季回升至53%。

即使台積電向來不評論市場傳出的漲價傳聞，但此時消息一出，已引起PTT網友們熱議，多數網友看好台積電調漲價格能帶動股價上漲，「多撐半年讓利很多了，豬屎屋（IC設計公司）皮繃緊一點啊XD」、「同業漲價賺飽飽，讓利G跟上小漲也是合理吧」、「為了維持毛利率 老大要漲價了」、「所以上周跌是在壓低吃貨？」、「原來前幾天目標價900不是假的」、「有沒有漲價，等第三第四季營收就知道了」。

此外，還是有網友開玩笑表示，是被困在船上的水手還是山底的學長會先畢業，「航運股太廢啦，運價漲半天也沒用」、「679T的老大哥有救了嗎？」、「水鬼跟冤魂誰先復活？」、「679大學長可以畢業了」、「看水手還是學長先解套」、「已反應啦，台積電給我下去」、「怎麼沒人說已反應，我要台積血流成河」、「GG很怕崩後，消息一直狂出欸」。

台積電股價曾在1月中收盤衝破670元大關，盤中最高價為679元，但股價無法繼續向上攻堅，多在600元上下震盪，近期則出現一波跌勢，一度摔至552元，昨（24日）收盤價為572元。

今（25日）漲價利多消息一出也激勵台積電股價上漲，截至上午9點10分，暫報578元，漲6元（或1.05%）。