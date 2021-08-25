外送員每天接觸的消費者百百款，雖不乏奧客，但也時有驚喜。一名外送員在臉書分享一張照片，畫面中前來取餐的正妹穿著火辣，豐滿的上圍因為比基尼太小件，從兩側溢出，讓外送員不知眼睛該看哪裡，直呼「外送風險大」，貼文曝光後立刻引發網友熱議。

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享一張照片，只見外送員將機車停在一戶家門口，迎面而來領餐的竟是一位五官深邃，擁有高挺鼻子、褐色長髮的漂亮女生，她不僅露出纖細蠻腰和白皙美腿，上身的白色比基尼更包不住的豐滿胸部，讓原PO的眼睛完全不知該看哪裡，直呼「外送風險大」。

貼文一出立刻引起網友熱議，「我都這樣取餐的啊」、「這家在哪，你不送我幫你送」、「別人的顧客總是不會讓人失望」、「這個沒有噴鼻血。我覺得很神奇」、「你們退下，風險我承擔！」、「合理懷疑這是外送員招募廣告吧！」。

也有其他外送員分享相似經歷。「我遇過裹著浴巾出來取餐的，還給100小費，養生美容店叫的」、「低胸蕾絲睡衣，小可愛加真理褲，洗完澡後只套襯衫露出白皙大腿，這是我遇過的幾個福利」、「前天送餐時看到比這還要大的。我想根本就是故意的，胸部都快比我頭還大了！」

辣妹取餐僅穿比基尼，讓網友眼睛大吃冰淇淋。（圖／翻攝自外送員的奇聞怪事）

中時新聞網實際詢問到該名外送員，他表示圖片是來自line聊天社群《foodpanda全台討論區》，是泰國的照片，許多眼尖網友也有發現，「箱子寫泰文，在泰國」、「泰國真的熱的時候熱到你不要不要的啊」、「這很明顯不是台灣」。