台股加權指數25日開在16821.08點，權王台積電（2330）在漲價10％的消息帶動下，股價一馬當先，開高在579元，聯電（2303）、世界先進（5347）也同步開高，帶動電子股成交比重達58％，早盤指數持續向上攀升，重新站上16900點關卡。

中概股及原物料類股強彈、再加上美國食品藥品監督管理局全面核准一款新冠肺炎疫苗，帶動的樂觀氣氛延燒，使得美國四大指數24日再次走揚，那斯達克指數、標準普爾500指數雙雙刷新歷史收盤新高，惟傑克森洞央行年會在即、仍讓投資人不敢大意。

道瓊工業平均指數8月24日終場上漲0.09％（30.55點）、收35366.26點。那斯達克指數上漲0.52％（77.15點）、收15019.80點，創歷史收盤新高。費城半導體指數上漲0.1％（3.39點）、收3345.39點。

第一金投顧指出，市場追價意願不足，短線觀望氣氛仍濃厚，但已經跌深仍有行情，但未來反彈以績優個股為主，由於去年下半年基期較高，因此，優先選擇第三季、第四季會成長，以及明年將比今年成長的產業。

目前鋼鐵、航運短線套牢籌碼眾多，需要時間整理，仍建議有反彈，須站在賣方。

選股建議由業績成長強勁、且法人站在買方績優個股優先，目前半導體、半導體設備、蘋概股、快沖IC、MCU、電子標籤、車用半導體等產業展望樂觀，可從相關龍頭個股布局。