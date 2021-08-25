國產新冠疫苗8月23日起開打，傳出兩起疑似接種後死亡的案例，有待後續司法相驗確認死因。高端疫苗(6547)昨日收盤股價暴跌逾9%，今日以300元開出後，跌幅越縮越小，開盤不到2分鐘，即上漲逾2%，多空交戰激烈，開盤6分鐘，成交量已達1800張，相關疫苗供應鏈的台康生技(6589)漲幅逾3%、東洋(4105)則力守平盤上方。

疫情指揮中心指揮官陳時中在昨日記者會上表示，至8月23日止，國內已施打高端疫苗約16.9萬劑。8月23日開打後，24日傳出在桃園大園高中接種的桃園民眾因身體不適送醫，到院前已死亡；新北市蘆洲也傳出一起死亡案例，不過，該男今年曾4次暈倒送醫，這兩起確切死因都有待後續進一步的釐清，需要司法的判定。

高端疫苗強調，將關注本案例後續的原因判定與事實釐清，並持續以最嚴格的品質管制製造疫苗以協助國內外防疫需求。高端疫苗經過3次開放預約後，成功預約總人數共75萬2484人。

高端正在國內3家醫院進行與AZ、莫德納疫苗的混打臨床試驗，安全性結果預計本月就能知曉，實際臨床結果3~5個月將會有數據出爐。

目前高端的新冠疫苗正在巴拉圭進行1000人的三期臨床試驗，第3季有機會完成所有受試者收案，今年第4季可望取得期中分析數據，若成功取得巴拉圭核發的EUA(緊急使用授權)，屆時中南美洲市場，高端有機會爭取訂單。