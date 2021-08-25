37歲大陸知名主持人錢楓，近日遭90後女藝人小藝(化名)指控被他下藥性侵，更曬出對話紀錄和監視器畫面佐證，引起陸網熱議，對此，湖南衛視也緊急回應，表示在調查結果出來以前，會全面暫停他的工作，其實，錢楓出道多年，除了人氣綜藝《天天向上》是代表作外，還有曾被傳是「孫儷初戀男友」。

其實，多年前曾流傳孫儷初戀男友是錢楓，因為網路有過兩人合照，加上都曾待過上海文工團，錢楓媽媽更曾提到「錢楓年輕時和某個女明星談過戀愛」，但因為自己不同意而分手，因此外界都猜測兩人有過一段情。

錢楓曾被瘋傳是孫儷初戀男友。(圖／翻攝自微博)

對於這個傳聞，錢楓曾在節目公開回應過，覺得莫名其妙，他跟孫儷就是普通戰友，而且他在媒體採訪、微博等各種管道都澄清過，但緋聞依舊存在，強調「特別對我造成困擾」。

當時還被一旁的歌手張宇吐槽「孫儷都沒困擾，你困擾什麼啊？」現場一片笑聲，但或許是孫儷名氣太高，讓他緊張到結巴「我是害怕對她的家庭造成困擾！」

錢楓近日遭一名化名小藝的女網友指控，2019年被他下藥性侵，還附上兩人對話和錢楓強行拖她進住處的監視器畫面，並表示當下立刻報警處理，但之後就沒下文，讓她2年來陷入重度憂鬱。

事情曝光後，上海市長寧公安分局也公布相關查核結果，稱2019年有接獲肖姓女子（小藝）報案，但認為有證據不能證明存在強姦犯罪事實，因此做出不予立案決定，肖女未提出異議並簽字確認，之後也未申請覆議。而湖南衛視則表示在調查結果出來前，會暫停錢楓在電視台的一切工作。