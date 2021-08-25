高盛證券指出，自2004年以來第三波BT載板產業上升循環啟動，2021～2024年的需求將以14％的年複合成長率高速行進，市場迄今低估了台系受惠股的爆發力，其中，南電（8046）身為BT載板指標股，高盛把合理股價估值由555元，大幅升至635元，也是首度出現「6」字頭預期。

高盛證券在台系ABF、BT載板供應鏈中，對南電的看好程度最高，最新指出，受惠來自智慧機、穿戴式裝置的系統級封裝（SiP）專案，以及車用電子需求提升加持，南電BT載板事業於2021～2023年間，將逐年繳出29、30與15％的成長性。由於南電對SiP著墨最深，SiP於2021年約占BT載板營收四成之多，加上南電在不同的SiP產品（2層至10層以上）均具備優異生產技能，於同業中相對引人注目。

就南電的BT客戶組成來看，蘋果、博通、聯發科各占南電2021年BT事業營收的50、8與6％，是非記憶體BT前三大客戶。

展望後市，高盛對南電的BT業務前景抱持高度信心，研判待2022年第一季擴增20％的BT產能後，將有條件更專注在包含AiP在內的高階專案上。考量南電BT事業營運規模高（2021～2023年產能利用率介於94～96％之間），以及有利的定價環境（2021～2023年BT報價逐年上漲16、7與5％），看好南電BT事業獲利動能持續加溫，BT項目的毛利率將會從2020年的9.6％，翻兩番到2023年的27.5％。

根據外資估算，南電2021年每股純益15.09元，大幅年增1.6倍後，2022、2023年將分別成長至24.01與33.5元，年增率是依然驚人的六成與四成。