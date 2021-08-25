近期大陸因Delta變異病毒導致疫情再起，一度波及約一半省分，包含南京、揚州、鄭州、張家界等地都成為重點警戒城市，同時也衝擊大陸經濟，專家研判雖然復甦趨勢不改，但勢必會影響部分產業的短期表現。這也讓大陸台商為因應變局而持續調整經營策略，像是廈門日前就與當地台辦機關溝通，討論訂單雖滿但運往海外物流不易與企業申請周轉金等問題。

此外，揚州台協會長方丁玉也透露，這段期間也開設像是直播班等課程，幫助當地的台商同業，可多利用直播發展業務。甚至在較軟性的需求上，也透過揚州台協舉辦如乒乓球、羽毛球訓練班，日前又開設免費瑜珈課，都吸引不少台胞參加。

由於大陸近期受到變異株Delta疫情影響，從7月底開始就有不少省市一度發布各種防控限制措施等。大陸財信證券首席經濟學家伍超明表示，這不可避免會對人員聚集行業如消費、服務業產生影響，抑制短期經濟表現。

同時在疫情衝擊全球大環境未完整復甦之前，台商也得持續「精打算盤」思考怎麼防衝擊、擴發展。廈門台商協會會長吳家瑩透露，近日與廈門市台辦官員就舉行座談會，就疫情下所面對的經營問題進行溝通討論。

吳家瑩表示，由於歐美疫情因素，廈門在體育用品、衛浴設備跟高科技相關訂單滿滿。但卻面對海運費用變貴，甚至沒有貨櫃可運輸問題，希望大陸官方可協助增加船運量與從廈門出發的中歐班列班次，好協助台商更多、更便利的將貨品出口到海外各國。

吳家瑩也指出，另外像是餐飲業等類型台商，基於產業特性衝擊仍較嚴重，需要週轉金這塊，也在座談會上向與會的當地金融監管官員反映，有望加速幫忙台企小額貸款等問題。

此外，實際從去年初疫情爆發以來，就有很多台商、台幹至今滯留在大陸。這波疫情是否再度影響台商台幹的兩岸移動。對此，吳家瑩認為沒有太大變化。觀察抵達廈門班機的台灣人沒有明顯減少。

他表示，目前兩岸對入境的邊境管制力道都未放鬆，許多在廈門的台商或台幹雖然待了很久，暫時也還沒有返台打算。他坦言中秋節回台人數大概也不多，只能期待明年過年。