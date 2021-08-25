6月以來市場明顯較今年先前較為震盪，在眾多干擾因素下，施羅德投信環球收益成長產品經理蔡宛庭認為，新興市場股債價值目前具相當優勢，是零利率環境下著眼中長線投資機會的不錯介入時點，投資人不妨以多元資產產品策略布局。

造成6月以來市場震盪主要原因包括：(1)聯準會釋放年底開始縮減購債訊息，投資人擔憂市場流動性減少，新興市場恐首當其衝；(2)通膨恐不利企業獲利與消費動能；(3)變種病毒疫情蔓延，可能影響經濟復甦動能；(4)中國對產業監管力道仍重，領跌新興市場。儘管期間企業公布之第二季財報普遍優於預期，然而在股市已自去年有明顯的波段漲幅後，仍讓市場進入高檔震盪期。

蔡宛庭說，以新興債市來說，美元計價的新興市場公司債，以ICE美銀美林的指數來看，目前新興市場公司債指數在利差收斂的潛在資本利得空間上，新興市場高收益公司債為10.45%，美國高收益債僅剩1.42%，顯示新興市場公司債價格相當具優勢。

另一方面，新興股市目前的價值面也相當具優勢。同樣是MSCI指數，新興市場股票指數本益比目前僅約13倍，遠低於美股指數的22.7倍和歐股指數的16.7倍。此外傳統上第三季通常都是股市較為波動的時節，並可望是布局未來第四季旺季效應的進場點，而統計主要指數過去20年(2001年~2020年)各季度的平均報酬表現，以MSCI新興市場股票指數平均上漲6.23%表現最佳。蔡宛庭還說，近期新興股價格承受壓力之下，已開始有公司選擇買回股票，可望成為股價支撐，讓新興市場股市持續打底後蓄積未來上漲能量。