在溫和派和進步派達成妥協後，由民主黨掌控的美國眾議院周二表決通過規模達3.5兆美元的預算藍圖，同時確立了表決1兆美元基建法案的最後期限，進一步推進拜登總統主要的施政議程。

眾議院周二以220票對212票大致符合政黨路線的表決結果通過3.5兆美元預算框架，將推動民主黨進步派人士擴大兒童照護等社會項目的遠大計畫，並同意在9月27日以前，對參議院已通過的1兆美元基礎建設法案進行表決，這是民主黨溫和派人士的首要任務。

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）並表示，眾議院將與參議院共同合作，確立3.5兆美元預算的細節。

由於在參眾兩院僅佔有些微的多數優勢，民主黨人想要通過這兩項龐大的支出計畫，幾乎容不下任何出錯的餘地。

佩洛西表示，對美國的就業和商業而言，通過一項基建法案總是令人振奮，尤其是現在該法案也必須成為保護我們環境的一部分。

此前佩洛西即希望盡快通過這個3.5兆美元的預算大綱，使立法者能開始擬定這個大規模方案的細節。這項計畫將提高兒童照護、教育和其他社會項目的支出，並對富人和企業加稅。

佩洛西表示，眾議院將與參議院就大規模預算大綱的細節展開合作。參議院民主黨人準備動用一種繞過該議院正常議事規則的策略來通過法案。按照一般規則，在100席的參議院中，必須取得60票才能通過大部分法案。