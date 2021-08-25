何如芸16年前嫁給花蓮美崙大飯店董事長王敏錡成為豪門媳婦，2019年卻傳出兩人婚變，隔年初兩人離婚官司首度開庭。何如芸昨(24日)發文透露，最近和經紀人聊天時，對方鬆口認為她2019年剛復出的時候很像刺蝟，難以相信別人，何如芸坦言不記得了，「唯一可以解釋的是：受傷太重，腦袋不清楚」。

何如芸婚姻觸礁後，去年曾上節目《單身行不行》剖析婚姻中的甘苦談，透露當年兩人結婚後，身邊人便跟她暗示老公跟別人過從甚密，但何如芸選擇原諒包容，而壓垮兩人關係的最後一根稻草，是2017年時何如芸父母身體變差，前後住院超過10次，身為女婿的王敏錡卻從未探望何如芸的父母，讓她徹底心寒。

何如芸16年前與王敏錡結婚，2年前爆出婚變。（圖／中時資料照片）

和丈夫結婚多年，何如芸坦言想過為了小孩睜一隻眼閉一隻眼，但後來看到兒子在網上發文，寫下：「成長過程有碎片，因為爸爸常常不在家，都是媽媽在照顧我們」，令何如芸覺悟原來不管自己再怎麼努力，還是會讓孩子覺得不完整，「那也許我這樣做（離婚）不是錯」，便向王敏錡提出離婚。

2019年何如芸回到演藝圈接拍《炮仔聲》，今年也有新戲《婚姻結業式》，昨何如芸透露跟經紀人聊未來規劃時，對方指出她2年前狀態不好，「完全不信任別人，像個全身帶刺的刺蝟」，讓何如芸聽了滿臉問號，覺得不太像自己本來的個性，唯一的解釋應該是當時內心受傷太重，「還好那段時間沒有持續太久，我又變回我原本的樣子，可能更小心，也許更聰明一點，慶幸我看世界的眼光沒有改變」。對此，粉絲也鼓勵她：「我從你以前在民視演戲時，就很喜歡你了」、「不變的是，原本就很愛你，現在我們越來越愛你」、「很多經典戲還是不會忘記，希望能再看你演戲」。