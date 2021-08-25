3名男子與2名女子，前(23日)深夜租下高雄市85大樓一處日租套房開「毒趴」，5人在套房內正high時，苓雅分局埋伏警力立刻破門進入，房內毒蟲見警上門呆在現場，直呼「有夠衰」，事後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，警方約談業者到案，因業者未依規定通報，將業者依違反觀光發展條例，函請觀光局裁罰並斷水斷電。

苓雅分局在85大樓某日租套房內，查獲3男2女在85大樓內違法群聚開毒趴。(戴志揚翻攝)

苓雅分局獲報，自強三路85大樓某日租套房內，有3男2女在85大樓內違法群聚開毒趴，立刻佈署警力前往埋伏。

苓雅分局雖已多次針對該大樓規劃防疫稽查勤務以有效杜絕防疫破口，但便衣埋伏小組卻於8月23日23時30分許，獲報有不肖份子向民宿業者租用房間開毒趴，警方發現此不法情事後立刻進行查緝。

當場於房內查獲以豐姓、黃姓女子以及石姓、兩名林姓男子共計3男2女群聚開趴施用毒品，並當場查扣愷他命1包（毛重0.3公克）、毒品咖啡包2包（毛重計8公克）等違禁品。

經警方詢問後，黃姓女子向警方表示，因為疫情微解封想找朋友共同聚會，於8月23日才剛以每日900元向蕭姓業者承租，沒想到才剛承租第一天就遭警方查獲，直呼「真的超衰！」而警方除依違反毒品危害防制條例將在場開趴之5人帶回偵辦，也立即將涉案五名男女送民生醫院強制PCR採檢，防堵疫情破口。

苓雅分局於昨（24）日17時許通知民宿業者到場陳述意見後，警方也對於5名男女於民宿房間內開毒趴而未通報之行為，將民宿業者依違反觀光發展條例函請觀光局予以裁罰並斷水斷電。

苓雅分局分局長梁東山表示，杜絕防疫破口人人有責，違法群聚開毒趴，將使防疫出現破口，苓雅分局將持續規劃防疫稽查勤務，若發現違反相關防疫規定，警方將立即祭出鐵腕作為、強力執法，交由相關權責單位依法裁處，業者不僅可能面臨高額罰鍰，違規情節重大者更可能遭勒令歇業、斷水斷電等嚴重處分，呼籲業者切勿以身試法、得不償失。

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