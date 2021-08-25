陸姓網路專欄作家打高端疫苗猝逝，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，陸姓作家本身有慢性病史，死亡原因須司法相驗。台北市議員游淑慧質疑，在疾管署網站中，雖並未提及慢性病患者不能接種高端，但當初在徵召國產疫苗受試者時，卻明確點出慢性病等5類人不能參加。

游淑慧昨（24）日於個人臉書粉專《游淑慧 台北市議員》表示，根據衛生福利部疾管署網站，高端接種說明中，指對疫苗成分有嚴重過敏者、發燒或患有急性中重度疾病者及孕婦，皆不建議接種高端，但這當中並未看見慢性病患者。

但游淑慧指出，去年衛福部公告徵求疫苗臨床實驗受試者時，當時有明確備註5類人不建議參加，包括病情控制不穩的慢性病患、免疫功能低下或免疫系統疾病者、一個月內曾接受重大手術、癌症正在療程中或即將接受治療者，及嘗試受孕、懷孕或餵母乳的女性。

高端過去徵收疫苗受試者時，曾對外發布有5種情況，不建議登記參加。（圖／指揮中心提供）

游淑慧認為，這個問題在於，這5類人在臨床實驗就已先排除，「那現在這5種人還能打高端嗎？」她認為這就是只做二期的問題，受試者僅3千多人，又排除5類受試者，「現在又該如何知道高端對這5類人會產生什麼副作用和影響？該如何評估風險？應該要早點說吧！」

最後游淑慧說，任何生命逝去都是讓人遺憾的，目前仍不知道陸姓作家猝逝是否與高端有關，但衛福部應該盡速檢驗釐清，而不是急著將死因連結至慢性病。

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