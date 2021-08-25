由於事先沒有任何風聲，周江勇名字仍然出現在《杭州日報》的頭版頭條上。（鳳凰網）

中共總書記習近平人才庫之一「之江新軍」發源地浙江省，發生最年輕當紅杭州一把手周江勇落馬事件，看似無預警，然而從大陸《新民周刊》等媒體報導各種蛛絲馬跡顯示，一場整頓「寧波系」官場風暴，才剛起風。

「當時代拋棄你的時候，連再見都不會說。」20日下午，周江勇以浙江省委常委、杭州市委書記身分出席「市碳達峰碳中和工作領導小組組長」相關會議，部署任務。翌日，中共中央紀委國家監委便傳來周江勇被查落馬消息。由於事先沒有風聲，當天《杭州日報》頭版頭條，還是周江勇前一天主持會議消息，相當諷刺。

周江勇這次落馬，創下多項歷史紀錄：他是改革開放以來，浙江杭州首個落馬的市委書記，也是中共十九大後浙江的首個「老虎」，同時還是今年首個被查的省會城市在任市委書記。

今年4月下旬，杭州市推進疫情防控補短板、堵漏洞、強弱項、暨深化作風建設和綜合考評大會，周江勇主持會議說：「這是一個能幹事的時代，這是一座能幹成事的城市。能夠在這樣的時代、這樣的城市工作，是我們每個幹部的無上光榮，也是對我們每個幹部的重大考驗」。他不忘叮囑：「當時代拋棄你的時候，連再見都不會說。」如今，一語成讖。

21日深夜，浙江省委常委會召開會議，傳達中共中央對周江勇涉嫌嚴重違紀違法進行紀律審查和監察調查的決定。浙江省委常委會特別提到，要「做到清清白白做人、乾乾淨淨做事、坦坦蕩蕩為官，時刻自重自省自警自勵，做到慎獨慎初慎微慎友，像珍惜生命一樣珍惜自己的節操，確保廉潔自律、廉潔用權、廉潔治家」「從嚴管好自己、管好家屬，始終保持親清政商關係，牢固樹立領導幹部為民務實清廉的良好形象」。

紀檢監察部門尚未公布周江勇為何突然被查詳情。

今年54歲的周江勇，仕途一直在家鄉浙江，曾任浙江省委常委、溫州市委書記，自2018年5月被任命為杭州市委書記，到8月21日被調查，短短3年時間，這位曾經最年輕的浙江省委常委迅速「隕落」了。

就在周江勇被查的前2天，8月19日，據浙江省紀委監委消息，浙江省人大常委會機關黨組副書記馬曉暉涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正在接受浙江省紀委監委紀律審查和監察調查。

3天之內，2名地方大員被查，這場始自杭州的官場地震，再度將人們的目光吸引到浙江這方創業創新熱土。