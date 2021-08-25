杭州市委書記周江勇意外落馬，一生仕途都在浙江，耐人尋味是，2019年9月7日，周江勇為同樣發跡於杭州的阿里巴巴集團創始人馬雲授予「功勳杭州人」證書和印章時，馬雲曾說，杭州市政府和阿里巴巴定義了一種全新的政企關係，如今兩領導人一落馬一半隱退、似乎榮枯與共。

公開資料顯示，周江勇是1967年9月生，浙江寧波人。1985年8月參加工作，1992年11月加入中國共產黨。省委黨校研究生學歷，工商管理碩士。

周江勇履歷始終在浙江省內，度過了36年職業生涯。仕途起於寧波市鄞縣（現鄞州區）教育系統，早年曾在餘姚師範學校學習，隨後進入鄞縣姜山中學任教師。

此後27年中，他由一名中學教師，歷任姜山中學校團委書記，鄞縣團委常委、副書記、書記，鄞縣鄞江鎮黨委書記、鎮人大主席，鄞縣副縣長，寧波市鄞州區副區長等職。

2010年起，周江勇晉升之旅進入快車道。這一年，他任寧波杭州灣新區開發建設管委會主任（正廳長級），隨後歷任舟山市代市長、市長、書記。在舟山市委書記任上不到兩年，2017年2月，周江勇接替調任杭州市長的徐立毅出任溫州市委書記，四個月後便躋身浙江省委常委，當時是常委中最年輕的。

當時溫州正處於轉型發展階段，「溫州大潰敗」言論一時甚囂塵上。時任市委書記的周江勇曾面對100多家媒體，對該言論進行公開駁斥，引發公眾關注。

在溫州任上不到一年，2018年5月，周江勇又接替調任河北省委副書記的趙一德出任杭州市委書記，直到此次被查。

周江勇在主政杭州期間，曾大力推進數字經濟發展，提出要將杭州打造成全國數字經濟第一城。過去幾年，他與當地科技經濟龍頭企業有較多工作接觸。

2019年9月7日，為表彰阿里巴巴集團創始人馬雲為杭州發展做出的卓越貢獻，杭州市委、市政府舉行公開儀式授予馬雲「功勳杭州人」榮譽稱號，時任杭州市委書記周江勇為馬雲授證書和印章。馬雲則表示，杭州市政府和阿里巴巴定義了一種全新的政企關係。

《新民周刊》報導，周江勇上一次引發媒體關注是在今年5月分。當時出現杭州野生動物世界金錢豹外逃事件。周江勇曾多次赴富陽區、西湖區就金錢豹外逃處置工作進行督察指導，現場聽取工作彙報，查看杭州野生動物世界整改情況，要求全力以赴、爭分奪秒搜捕外逃金錢豹，確保居民群眾人身安全。

從「瞞豹」到「瞞報」，事發過去3個多月，杭州野生動物園的第3隻金錢豹仍未被找到，去向成謎。