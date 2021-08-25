現代人生活與工作都十分繁忙，有時候會直接到附近的便利商店買個便當，或是熱狗堡就解決一餐，但這些食物可能正在影響你的健康。美國專家近日提出一份「健康營養指數」的研究，發現人們每吃掉一個熱狗堡，或是喝掉一罐可樂，平均壽命便會減少許多。

根據外國媒體的綜合報導，美國密西根大學公共衛生學院環境健康學系，近日在知名期刊《自然食品》（Nature Food）中，發表一項「健康營養指數」的研究報告。這項研究主要針對美式食品中，大眾最常食用的5000多項食品進行調查，研究顯示人們只要吃到漢堡、熱狗、含糖飲料等食品，平均壽命會快速減少，因為食物中的主要成分是糖、加工肉，過量的反式脂肪與鈉含量都對人體有極大的傷害，例如每吃一個熱狗堡，平均壽命就會少36分鐘；每喝掉一罐汽水，就會減壽12分鐘。

反之，水果、蔬菜、穀物、堅果等健康食品則有助於延長壽命，例如多攝取堅果類食品，平均可增加26分鐘的壽命。

另外，研究人員也將食品依照營養價值進行分類，被列為永續的健康食品包括蔬菜、水果、全穀物、堅果、豆類以及部分海鮮，這些食品也對於環境影響較低；容易造成溫室氣體排放、營養價值較低的，則有牛肉、豬肉、羊肉、起司及加工食品，然而大部分的蛋類、乳製品、煮熟的穀物及家禽類食物，都屬於中間地帶。

而研究中也指出，人們若是將每日從牛肉及加工肉品中所攝取到的10%熱量，改成海鮮、豆類及蔬菜、水果的話，不僅能減少33%的碳排放，也能每日增壽48分鐘左右。