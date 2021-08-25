主動投案的浙江省人大常委會機關黨組副書記馬曉暉。（鳳凰網）

寧波市海曙區委前書記褚孟形，涉嫌嚴重違紀違法。（鳳凰網）

杭州市委書記周江勇落馬後，有關周江勇和近期被查的其他寧波籍同鄉官員的密切關係，廣受關注；有關周江勇家族涉嫌在當地一家公司IPO（第一次公開發行）前突擊入股的說法，流傳甚廣，甚囂塵上。

8月19日主動投案的浙江省人大常委會機關黨組副書記馬曉暉，曾任寧海縣委副書記、溫州市委副書記、杭州市委副書記、湖州市委書記等職。

更早一些今年6月1日，寧波市海曙區委前書記褚孟形，涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。與周江勇一樣，褚孟形長期在寧波市任職。

《新民周刊》引述相關消息顯示，浙江一家律師事務所負責人與褚孟形關係親密，而周江勇則與褚孟形及上述律所負責人等同鄉，存在密切關係。

實際上，馬曉暉、周江勇、褚孟形3人身上有非常多共同點。這3人都是浙江本土政治精英，且年紀相仿，都有在寧波工作的經歷。目前，寧波市鄞州區司法局副局長徐光耀、湖州市住房公積金管理中心前黨組書記、主任沈小龍、溫州市甌江口開發建設投資集團有限公司副總經理黃祥崇等人均正在接受紀律審查和監察調查。

報導稱，這些落馬官員與曾長期在寧波工作的周江勇，案情上有無交集，目前仍有待有關方面發布進一步消息。

8月23日，杭州又一官員被查，浙江省紀委省監委網站消息，杭州市城鄉建設委員會發展研究處處長鄭俊被查。

此外，今年7月，退休7年的浙江省委省政府前副祕書長張水堂主動投案。在「打虎拍蠅」的嚴峻形勢下，浙江的這些事件難免惹人注目。

從8月21日至22日，有關周江勇家族涉嫌在當地一家公司IPO前突擊入股的說法流傳甚廣，有關周江勇和近期被查的其他寧波籍同鄉官員的密切關係，也廣受關注。

周江勇落馬第二天，網上有人發文稱，2020年11月，浙江一家金融科技公司的上市計畫被緊急叫停。在IPO之前，周江勇家族耗資5億元（人民幣，下同）搶先購買股份，上市未成獲退5.2億元。

8月23日，中央紀委國家監委網站發布消息，杭州開展影響親清政商關係突出問題專項治理。此次專項治理主要聚焦領導幹部防止利益衝突事項自查自糾、領導幹部違規借貸專項治理「回頭看」以及規範領導幹部配偶、子女及其配偶經商辦企業行為三個方面，覆蓋全體在職以及近三年以來退休、離職的市管領導幹部。