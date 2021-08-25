37歲大陸男星錢楓是湖南衛視《天天向上》名主持人，昨（24日）卻被化名小藝的90後女藝人在網路控訴2年前對她下藥性侵，引發軒然大波，甚至驚動到陸官媒，呼籲錢楓出來面對，同時提醒網友別只聽單方面的說法，需保護受害者的隱私，法律一定會給出公道。

小藝24日在微博表示，2018年參與《天天向上》某集節目錄製，當晚就被錢楓搭訕加微信好友，聊天過程男方頻邀約吃飯，直到2019年2月才點頭答應，與錢楓及一群朋友到小酒館用餐，席間錢楓多次勸喝果酒，雖酒精濃度低，當天卻異常頭昏、意識模糊，懷疑可能被下藥；吃完飯後錢楓提議去KTV，她失去意識，等到清醒時已和同樣脫光的錢楓躺在陌生床上，「他開始安撫我說昨晚上我喝多了硬要跟他回家，他因為喜歡我不得不帶我回來，然後他沒忍住發生了關係。」

錢楓強調過程都有戴保險套，還指著床頭櫃遺留的證據給她看，小藝崩潰離開，被路人提醒衣服被撕爛，到家後發現身上有傷痕，她找到事發當晚坐的計程車司機，證實錢楓在車上狂吃豆腐，強拖她下車，明顯跟其說詞不符；調出錢楓社區監視器，確定自己當時癱軟在地，被錢楓強行拖進房間。小藝報警後，錢楓在警局向她下跪求饒但沒和解，案件卻不了了之，疑遭吃案，小藝情緒崩潰數度輕生未遂，直到最近吳亦凡事件爆發，看到錢楓簽了藝德承諾書，決定公開揭發被其性侵。

錢楓疑性侵疑雲發酵後，本人尚未發布任何意見，湖南衛視則發聲明全面暫時停止其工作；眼見雪球越滾越大，官媒《人民日報》也透過微博評論該事件，「真相如何，尚需調查。小藝所述畢竟只是單方面陳述，每個“吃瓜群眾”都不宜偏聽偏信。」文中點名錢楓必須出面回應，公安機關也有責任調查真相，並稱讚湖南衛視迅速發聲明。面對大批網友的議論紛紛，《人民日報》呼籲外界不要消費受害者，「法律不會冤枉一個好人，也不會放過一個壞人。如果錢楓確實有問題，就該承擔法律代價，而小藝如果存在污衊，也會難逃制裁。讓法律驅散疑雲，照亮人心，盡快給公眾一個交代。」

陸官媒《人民日報》呼籲錢楓回應該事件。（圖／微博@人民日報）

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