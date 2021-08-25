散裝航運自第3季起進入旺季，業者指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）導致塞港、缺船難解，加上區域運力失衡，海岬型船舶日租金持續上揚，帶動BDI指數連11天走揚，下半年散裝市況表現看旺。

波羅的海乾散貨指數（BDI）24日來到4201點，日漲54點、漲幅1.3%，連續11天走揚，並且續創2008年以來新高。

觀察各型船舶日租金，海岬型船舶租金穩站5萬美元，至5萬1472美元，上漲764美元；巴拿馬極限型船上漲333美元，日租金達3萬4615美元；超輕便極限型船上漲446美元，來到3萬6774美元。

對此，裕民主管分析，第3季起進入散裝航運旺季，但今年受到疫情影響，各國加強防疫措施，導致港口工作效率下降，塞港、缺船問題嚴峻。

同時，區域運力不平衡，他指出，7月時大量船舶集中在太平洋區，藉此賺取高運價，導致大西洋地區運能吃緊。不過，巴西8月出口需求增加，助攻大西洋地區大型船舶日租金上揚；太平洋與大西洋區域7月日租金價差約7000美元至8000美元，現在已縮小至1000美元到2000美元間。

中國為落實碳中和目標，祭出鋼鐵產銷嚴控措施，要求鋼廠下半年須減產粗鋼量逾6000萬噸，受此影響，鐵礦砂期貨價格持續下滑。

裕民主管分析，中國鐵礦砂進口量在3月達到今年高峰，自3月以來持續下跌。不過，因應回補庫存，市場看好中國8月鐵礦砂進口量將較7月成長，且相較於鐵礦砂價格，散裝航商更關注運量是否降低，撇除中國市場，全年鐵礦砂需求穩定成長，在各國基礎建設帶動下，原物料需求持續熱絡。

新興指出，看好散裝船營運前景持續轉佳，受疫情影響，各國管制措施嚴格，導致塞港問題更嚴峻；海岬型船現貨市場日租已破5萬美元，新興近期有2艘船租金已分別達4萬及4.7萬美元，看好下半年獲利表現季優於上半年。（編輯：張均懋）1100825