歐股周二收於持平。儘管數據顯示德國經濟表現優於預期，但在美聯準會可能更新貨幣政策之前，投資人不願大量下注。

周二泛歐Stoxx 600指數小幅收跌0.09點或0.02%，為471.79點。

大宗商品相關板塊繼續領漲大盤。由於預期中國等主要大宗商品進口國的經濟復甦，油價和金屬價格上漲。

基本資源股上漲2.0%，為表現最好的板塊。

旅遊休閒股上漲近2%。美國衛生監管單位批准了輝瑞/BioNTech疫苗的全面使用，將加快疫苗接種進度。

投資人正關注美聯準會主席鮑爾(Powell)周五在Jackson Hole年度研討會上的談話，以獲取有關聯準會準備縮減資產購買計畫的任何可能線索。

德國股市上漲0.3%。數據顯示，在私人消費和政府支出推進下，德國第二季GDP為季增1.6%，略高於此前1.5%的預估。

瑪莎百貨(Marks and Spencer)上漲4.1%。貝倫伯格(Berenberg)和瑞信上調了該英國連鎖百貨的目標價。瑞信表示，儘管對於英國消費來說，目前仍是一溫和的環境，但瑪莎仍擁有較有利的位置，從其他百貨同業中爭取更多市占。

挪威鮭魚魚場養殖商Bakkafrost上漲1.9%。該公司公布優於預期的第二季財報。

瑞士製藥廠Novartis下跌1.7%。該公司在一項晚期研究中顯示，其Kymriah CAR-T治療法未能達成主要目標。