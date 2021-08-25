1.興勤(2428)：訂單排到年底，股價太委屈，連3日反彈，成功站穩200元大關。
2.欣興(3037)：看好BT載板潛力，調節後外資、投信進場低接，惟140元上方有壓，早盤小漲再挑戰。
3.定穎(6251)：客戶需求強勁支撐下半年營運，大盤止血股價一吐怨氣，今早大漲6%。
4.閎康(3587)：股東會釋佳音，上半年獲利翻倍成長，下半年持續看好，反彈半根漲停板重回150元。
5.聯嘉(6288)：Q4營運重回高峰，營收獲利將回到年增逾25%水準，市場給予鼓勵，早盤勁揚4%。
6.凱羿-KY(2939)：今日恢復正常交易，開盤即亮燈漲停鎖住。
7.中航(2612)：業外損失，7月轉虧1.44億元，每股虧損0.73元，早盤下挫3%。
8.環球晶(6488)：董座喊在手訂單逾千億元，漲價題材拉風，股價上攻逾3.5%。
9.世界(5347)：研究機構ALETHEIA推測合理股價升至200元，晨盤力漲近5%。
10.嘉晶(3016)：漲價題材發威，多方擁簇，早盤強漲亮燈漲停。
11.茂矽(2342)：車用、綠能推升化合物半導體元件需求加溫，股價觸及49.95元漲停價，維持8%以上漲幅。
12.中鋼構(2013)：明日股東會題材，訂單旺、營運續看強，晨盤衝上66.6元漲停，續改寫逾20年高價。
13.精英(2331)：加密貨幣回溫，概念股有精神，早盤續漲逾1%。
14.東森(2614)：Q2配息5元，今年營收拚增6成，早盤彈漲2.8%、拿回周線。
15.大甲(2221)：受惠石化、半導體等業有擴廠計畫，H2產品需求看增，盤初大漲6%、改寫前高。
16.開發金(2883)：併購中壽消息持續發酵，外資昨買超闊綽，早盤欲收復10日線。
17.杏一(4175)：疫情持穩後樂看業績回彈，明年拚拓店30家，早盤火速攻頂，站上4年半高價。
18.揚明光(3504)：近日獲三大法人偏多操作，激勵連兩日亮燈漲停，挺進百元俱樂部。
19.高端疫苗(6547)：傳接種死亡案例，昨日爆量逼近跌停，早盤觸及300關後買盤回籠，翻紅走揚2%。
20.合晶(6182)：獲投信連6買，早盤挾量彈升7%，站穩月線大關。
21.嘉晶(3016)：產能利用率接近滿載，漲價行情可望推升業績，早盤急攻鎖漲停，收復季線。
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