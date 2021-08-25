大立光(3008)今天股東會通過修改公司章程，未來股利將改為每半年配發。

大立光今天舉行股東會，全球新冠肺炎疫情致使智慧型手機市況不佳，且美國華為禁令重創華為手機銷售，大立光2020年合併營收559.44億元，年減8%，營業毛利為374.72億元，年減11%，合併毛利率為66.98%，營業淨利為320.36億元，年減12%，營業淨利率為57.26%，稅後盈餘為245.28億元，年減13%，每股盈餘為182.86元；大立光已於8月10日除息，今天股東會通過每股配息91.5元。

大立光今天股東會也通過修改公司章程，將配發股利由一年一次改為每半年配發。

大立光上半年合併營收為219.32億元，年減15%，營業毛利為137.53億元，年減23%，合併毛利率為62.7%，年減6.53個百分點，營業淨利為113.98億元，年減26%，營業淨利率為51.97%，年減7.33個百分點，稅後盈餘為82.75億元，年減29%，每股盈餘為61.69元。

傳統旺季來臨，且蘋果新iPhone拉貨啟動，大立光7月合併營收攀升至38.03億元，月增12.85%，年減17.84%，累計前7月合併營收為257.36億元，年減15.6%。

大立光表示，由於部分未下單的客戶開始陸續下單，8月看起來比7月好一點。