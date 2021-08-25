工業電腦廠立端(6245)董事會通過配息約3.32元，今（25）日以49.75元參考價除息交易。立端近期股價下探51.8元的近3月低點，於51.8～53.5元低檔盤整，今日開高後上漲2.51％至51元，填息率約37.31％，早盤維持逾1.5％漲幅，於填息路上穩健前行。

立端2021年第二季合併營收16.16億元，季減6.54％、年減7.33％，為近5季低點。毛利率26.04％、營益率4.92％，分為近3年及近13季低點。因匯損致使業外收益銳減，歸屬母公司稅後淨利0.83億元，季減21.53％、年減55.5％，每股盈餘0.7元，雙創近5季低點。

合計立端上半年合併營收33.45億元、年增1.53％，但毛利率27.09％、營益率6.42％，為近3年同期低點。加上業外收益大減95.17％，使歸屬母公司稅後淨利1.89億元、年減達27.1％，每股盈餘（EPS）1.6元，雙創近3年同期低點。

立端受零組件缺料、海運缺櫃、成本上漲及新台幣強升等逆風干擾，使第二季及上半年營運表現明顯轉弱，加上去年6月處分轉投資公司持股、認列處分利益1.38億元，比較基期墊高導致第二季及上半年獲利出現較明顯衰退。

立端7月自結合併營收5.51億元，月減6.78％、年減15.95％。累計前7月合併營收38.96億元、年減1.37％，仍創同期第三高。董事長周逸文指出，今年全球經濟續受疫情衝擊，影響全球供應鏈布局，加上半導體晶片供需失衡，增加整體市場不可預期性。

不過，周逸文認為，防疫隔離辦公的商業行為成為後疫情時代常態，加速5G、AI應用及數位轉型發展，帶動雲端及物聯網、AI邊緣運算、5G/LTE SDWAN需求成長，雲端硬體市場需求蓬勃、資安需求上升，將持續帶動網安平台設備需求。

對此，立端制訂8大業務發展策略，鞏固網安專用平台優勢地位，擴大與上下游廠商合作範圍以降低成本，提高既有客戶滲透率及產品全面度。其次，擴大建構研發投資5G、AIoT、WiFi、AI及邊緣運算的軟體、韌體及系統整合部門，進一步強化核心競爭力。

再者，立端持續進行WiFi、5G、O-RAN、MEC等電信平台布建，加強5G生態系建構，建立以客戶為核心的高效率服務品質組織運作方式，提供客戶一站式服務，並強化策略聯盟，爭取各垂直產業領導廠商合作機會。

最後，立端將延續及強化電信市場白牌商業模式外，並亦規畫投入開發環保綠能商機，鎖定電力新能源、工安、工業互聯網等產業深入發展，以及投資布局車用領域，同時致力提升管理效能以因應變局，力拚營運維持成長、並達成設定目標。