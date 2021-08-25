第六輪高端疫苗已於23日開打，接下來的第七輪預計將由AZ上場，根據中央流行疫情指揮中心目前的戰略，雖然會留部分疫苗給須打第二劑的人，但首要目標還是先拚第一劑的覆蓋率，因此第七輪疫苗會以尚未接種第一劑的人優先，至於即將滿10周可打第二劑的75歲以上長者，僅會保留部分劑量，指揮中心發言人莊人祥表示，相關規畫預計本周公布。

第六輪高端疫苗預計在8月29日接種完畢，莊人祥上周曾透露，第七輪預約接種將由AZ上場，對象包含第1劑和滿10周需打第2劑者，另有部分會提供給高中以下教職員及補教業繼續施打，以解決部分教職員至今打不到疫苗的問題。他並透露，相關規畫將在本周公布。

今年6月中，許多75歲以上年長者接種了第一劑疫苗，如今已過了10週，預估有45萬人到了打第二劑的時間，大概在9月底會進入高峰期。指揮官陳時中昨在記者會上表示，會留部分疫苗給需要打第二劑的人，但目前戰略上還是以「第一劑」為主。

另開學日在即，不少大學教職員仍舊沒有疫苗可以打，陳時中坦言，一開始只有規劃幼教老師、小學老師與國、高中老師造冊接種。不過，大學老師在這波高端一定能打到，而AZ的部分也很快會再往下開放。

目前全國疫苗人口涵蓋率為40.32％，劑次人口比為43.66％。根據統計，國內疫苗庫存量，目前有68.3萬劑AZ、19.8萬劑莫德，另外還有剛封緘檢驗完畢的24萬劑莫德納疫苗。而陳時中昨也透露，月底確定會有疫苗到貨，有好消息究會和大家報告。