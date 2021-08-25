台北市「育揚中醫診所」醫師楊玉台、歐乃慈夫妻，遭檢舉利用經營減重門診，要求病患自費減重，自2014年至2019年間虛報營業收入，逃漏稅1237萬7150元，涉嫌違反《稅捐稽徵法》。台北地檢署因2人認罪，25日給予2人緩起訴2年，命2人共須支付公庫200萬元，並須向國稅局補稅1237萬7150元。

另2人遭檢舉利用經營減重門診，取得求診病患健保卡，刷卡填載不實病歷，詐領健保補助上百萬元部分，檢察官認為罪嫌不足，另予不起訴處分。

刑事局獲報，指歐乃慈、楊玉台2人經營「育揚中醫診所」每月收取病患自費醫療費用超過50萬元，卻涉嫌自2014年起至2019年虛報營業收入，逃漏稅1237萬7150元，涉逃漏稅捐罪。

另刑事局懷疑，歐乃慈身為台北市醫師公會監事、健保署特約審查醫師，熟知審查條件，且明知健保不給付減重門診，仍與丈夫楊玉台共謀，涉嫌自2017年起，利用減重門診吸引病患上門求診，再利用病患健保卡不實登載慢性鼻炎、睡眠疾患病歷，詐得上百萬健保補助。

台北地檢署今年1月指揮刑事局，兵分2路發動搜索，約談2人到案，訊後諭知2人各以50萬元交保。

檢方認定，2人涉嫌逃漏稅，因2人認罪且無前科，給予緩起訴處分，另詐領健保費部分罪證不足，另予不起訴處分。