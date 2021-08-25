振興五倍券即將上路，藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券也將同步回歸，考量去年是由各部會自行規劃登記、抽籤及領取，讓民眾霧煞煞，今年行政院改請政委唐鳳統籌平台，讓振興券在內等各種票券統一在一個平台抽籤，取得與發放方式也統一規劃。而各票券的面額、發放張數與最新規劃，《中時新聞網》整理了懶人包供民眾參考。

●農遊券

去年農遊券的發放面額每張250元，共發放500萬張，使用率高達88.2％，核發12.5億元帶動產值超過45億元，效益高達4倍。

農委會表示，今年農遊券面額絕對比去年高，數字也會很吉利，發放名額至少會有200萬人。

●動滋券

體育署去年推出面額500元的電子票券，可於運動用品店、運動產業消費，採先登記後抽籤的方式，總共有376萬人領券。

由於去年動滋券都集中於運動用品賣場迪卡儂消費，擠爆店家，體育署表示今年為了避免集中特定業別消費，可能使用方式不同於去年，考慮搭配振興券推出加碼活動。

●藝FUN券

去年藝FUN券面額600元，發行份數275萬人，身分證尾數0、3、4、5、7、8、9的有登記的民眾中獎。

文化部表示，藝FUN券初步規劃跟去年一樣，面額600元，電子、紙本形式都有，原則上總發行預算及份數將比去年還多。

●客庄券

客庄券去年面額800元，總名額28萬份，是所有券中面額最高的，而今年的客庄券，客委會表示還在規劃中，面額會與其他部會一同考量、盡量衡平。

●振興券

行政院規畫，振興五倍券預計10月初開始發放，一份紙本券將有10張票券面額共5千元，包括3張千元、2張5百元、5張2百元。此外，若選擇數位版本，可綁定信用卡、悠遊卡、電子支付。

至於振興券的使用範圍，將比照去年，實體店家及攤商都能使用。此外，一些餐飲外送平台，目前傾向納入數位振興券使用範圍，境外電商傾向排除在外，但目前仍尚未定案。

數位券部分，將推出「家戶綁定」做法，讓一家人的振興券能集中在同一個帳戶，最高一個帳戶可綁定5份，至於紙本券則可代領4份加本人也為5份。

另外，經濟部和交通部將新推出「餐飲券」和「觀光券」，其中經濟部的餐飲券，會將傳統市場店家、攤商全部納入，每位國人可獲回饋500元，目前規劃消費100元，給10元回饋，估計約有15萬名餐飲業者可望受惠，總計挹注20億元預算。