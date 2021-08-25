警方查扣犯罪贓證物1批。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市「東協廣場」於本月13日改選管委會主委時，發生數名黑衣人，當著市府官員和律師面前，以桌椅毆打胡姓總幹事，導致受傷倒地，警逮5涉案人，經報請地檢署指揮偵辦，24日再拘捕黃姓主嫌與14名共犯，共15人檢肅到案，查扣犯罪贓證物1批。

台中市警察局刑事警察大隊調查指出，黃姓主嫌當時率眾公然介入管委會改選，並當場毆打民眾，除涉及東協廣場率眾暴力案件外；另去年4月期間率眾涉嫌以強暴、脅迫等暴力手段恐嚇被害人簽立本票、強索現金、行徑囂張令人髮指。

警方將涉案黃姓主嫌提報治平專案目標規劃掃蕩。8月24日兵分多路執行拘捕行動，將黃姓主嫌及14名共犯檢肅到案，並當場查扣球棒及甩棍各2枝、本票2張、委託書4張、筆記型電腦1臺、手機8支等贓證物。

台中市警察局指出，目前正值疫情期間，但是打擊犯罪強度絕對不變，近幾次大掃黑期間，動員所屬警力全面掃蕩，除剷除為惡地方之犯罪集團外，並有效壓制黑道幫派氣焰，本局將秉持「除惡務盡、溯源刨根」原則，持續「一波一波掃、一個一個抓」，賡續執行全市掃黑專案行動。

警方針對黑道幫派一定要「斬草除根」，另投入「緝毒」、「打詐」及「肅槍」等項治安重點工作，並對黑道幫派堂口據點、經營行業、圍事場所及成員經常聚集出入處所以優勢警力實施專案臨檢，另街頭聚眾鬥毆、槍擊及其他刑案，啟動快打部隊壓制外，以最短時間內偵破，呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法。