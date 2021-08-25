2020東京帕拉林匹克運動會緊接在奧林匹克運動會之後登場，我國共有10名選手參與6項運動賽事。國民黨團今天召開記者會，呼籲帕運應向奧運看齊，不僅要提高帕運得牌獎金，也要設計月領的獎金領取辦法。

國民黨團總召費鴻泰表示，政府針對奧運選手每年培訓經費是4億台幣，針對帕運選手每年培訓的預算是6千多萬台幣。至於金牌獎勵，奧運是2000萬帕運是400萬，不論是培訓或是獎勵都是差了五倍，教練的部分更是差了大概20倍。

費鴻泰說，我們希望要公平，要讓帕運選手受的待遇與奧運選手的待遇是一樣的。我們有四點重要呼應：第一，修正《運動產業發展條例》納入身心障礙選手培訓；第二，重新檢討身心障礙選手在選訓與就業的機制；第三，鼓勵公股行庫協助培訓優秀帕運選手；第四，我們希望在前面三項奠定以後，帕運比賽前三名比照奧運方案可以選擇月領獎金。我們希望帕運選手受到一樣的重視，待遇一樣平等，希望政府不要蹭完奧運以後忘了帕運選手。

國民黨團副書記長鄭正鈐指出，目前奧運國手跟帕運國手適用的獎勵法源其實是不一樣的，奧運選手是用《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，帕運選手是用《績優身心障礙運動選手及其有功教練獎勵辦法》，我們希望透過修正《運動產業發展條例》讓帕運選手的獎勵可以提高。

國民黨立委葉毓蘭說，美國的奧運委員會特別正名為「美國奧運與帕運委員會」，中華民國有《身心障礙者權益保障法》，但是在觀念與作法上卻是如此落後。如果體育署無法全額編足，衛福部作為《身心障礙者保障法》的主管機關應該要挺身而出，如果他們得牌應該要給應有的保障。