大部份NBA球星都在今夏找到新東家，或與老東家達成續約動作，目前自由市場剩下大魚寥寥無幾，較有名氣球員莫屬米爾沙普(Paul Millsap)，上季他在金塊效力，據《Bleacher Report》記者費斯徹(Jake Fischer)報導，目前包含勇士有6隊想得到他，分別是勇士、老鷹、籃網、鵜鶘、76人及灰狼。

Paul Millsap remains the most consequential free agent domino yet to fall. On the veteran market this late in the summer @BR_NBA: https://t.co/misLcadr2j — Jake Fischer (@JakeLFischer) August 24 2021

消息人士稱米爾沙普個人正尋求一份迷你中產(約590萬美元)合約，這對他來說算是還合理的數字，因為他上季場均能拿下9分4.7籃板1.8助攻，季後賽場均得到6.4分3.9籃板1.7助攻。更重要的是他的老將價值，甚至還可以投外線，是個相當好用的球員。

不過對一些球隊來說590萬還是有點高，畢竟米爾沙普已經36歲，之前勇士隨隊記者(Wes Goldberg)報導在本月他們有與米爾沙普經紀人交涉，雖然沒有太大的進展，但仍有機會奪下他，對爭冠陣容大致組建完成的球隊或許需要他，就如籃網。

勇士目前擁有最強王牌柯瑞(Stephen Curry)，克雷湯普森(Klay Thompson)也即將回歸，另外還有威金斯(Andrew Wiggins)當第三箭頭，搭配卓雷蒙格林(Draymond Green)、伊戈達拉(Andre Iguodala)、波特(Otto Porter Jr.)和懷斯曼(James Wiseman)，戰力仍被期待。

米爾沙普生涯曾四度入選明星賽，2016-17賽季入選年度最佳防守第二隊，生涯最輝煌時期是在老鷹，2013-2016賽季他平均得分都超過15，並有7個以上籃板和3個以上助攻，另外平均還有1.7次抄截，投籃命中率約45%，外線則是33%左右，之後在2017年球季轉戰金塊直到現在。