工業電腦廠凌華(6166)今（25）日召開股東常會，通過2020年財報及資本公積發放案，決議配息1元。董事長劉鈞表示，如何如期交貨是今年最大挑戰，但公司營運已熬過最痛苦時期，看好三大新成長動能均可望在今年顯現，將朝2025年營收達100億元目標邁進。

凌華受貿易戰及疫情影響，2020年合併營收衰退8.21％至96.35億元，為近4年低點，毛利率39.59％、營益率4.93％，較前年40.86％、7.31％下滑。歸屬母公司稅後淨利衰退45.02％至2.41億元，為近8年低點，每股盈餘（EPS）1.12元。

雖然訂單需求轉強，但凌華受缺料缺櫃及成本上漲逆風干擾，2021年上半年合併營收衰退5.96％至43.56億元，為近7年低點。毛利率38.41％、營益率0.64％分創近3年及同期低點。歸屬母公司稅後淨利衰退40.04％至0.68億元、每股盈餘0.32元，雙創近12年低點。

凌華董事長劉鈞表示，受到許多外在因素影響，使公司近2年在業績成長上未如公司及股東預期，去年營運不僅沒能持續成長、反而退步，對此要說聲向股東說聲抱歉。不過，公司看準未來營運將具備強勁成長動能，今年對此先做好基礎建設。

劉鈞表示，凌華致力提高管理效率及績效，除導入高階SAP ERP系統整合公司資訊系統，並購置華亞園區不動產成立集團企業總部，整合分散各地承租的廠辦，以提升員工溝通與管理效率，優化產線生產與品質效能。

同時，劉鈞指出，面板大廠友達去年成為凌華最大法人股東，在歷經1年磨合後，雙方合作方案更具體，加速公司對工業級顯示系統布局。其中，在醫療工衛電腦、多媒體顯示器及5G智慧工廠方面已有具體成效。

展望後市，劉鈞認為，未來市場契機將聚焦5G專網＋各種智慧化設備，而邊緣AI、邊緣可視化、自主移動等新技術，將帶動智慧製造、機器人／自駕車、智慧醫療等三大新成長動能，均可望在今年起顯現，因此今年將是令人振奮的一年。

但劉鈞也坦言，今年營運遭逢3項挑戰，首先為近3個月忙碌於台灣總部搬遷，期間又遇到疫情三級警戒，以及零組件缺料嚴峻。他表示，前7月已敲定全年、甚至明年部分訂單，因此今年最大挑戰不是訂單，而是如何解決缺料問題順利交貨。

不過，劉鈞表示，凌華營運已熬過最痛苦時期，迄今到明年無論外在環境怎麼變化，公司內部「都已經準備好了」，將朝向挑戰2025年營收達100億元目標邁進。