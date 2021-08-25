美股消息面：

1.美國商務部公布，7月新屋銷售月增1%，經季節性調整後年率為70.8萬戶，略超出市場預期的70萬戶。6月數據由67.6萬戶上修至70.1萬戶。

2.國際大宗商品價格走高，帶動風險型商品貨幣上揚，周二紐約尾盤ICE美元指數下跌0.095%，報92.899。油價持續大漲為加元、澳元與紐西蘭元等貨幣帶來提振。澳元上漲0.6%，報0.7256美元。紐西蘭元大漲0.8%，報0.6944美元。紐西蘭央行副總裁霍克斯比（Christian Hawkesby）周二表示，上周央行維持利率不變，主要因為在該國進入封鎖當天很難向市場傳達升息理由。他並表示決策者本來考慮升息兩碼（50個基點），而未來的政策決定未必與防疫封鎖相關。此番發言亦為紐元帶來提振。

3.輝瑞疫苖在美國取得正式藥證，以及墨西哥一座石油平台起火導致生產中斷，周二國際油價持續大漲，布蘭特期油收漲2.30美元或3.4%，為每桶71.05美元。美國期油漲1.90美元或2.9%，為每桶67.54美元。

4.市場預期新冠疫情仍未明朗，聯準會可能不急於在本周的央行年會上宣布退場行動，美元持續承壓，為國際金價帶來支撐，周二紐約期金收漲2.2美元或0.1%，為每盎司1808.5美元，連續第二天守住1800美元大關。現貨金尾盤漲0.1%，報每盎司1806.39美元。