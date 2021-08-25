美股科技股續強，台積電ADR、聯電ADR均上揚；市場傳出台積電(2330)預計第4季起全線調漲，12奈米以下先進製程漲價一成，12奈米以上成熟型製程調漲上看兩成，有助毛利率守穩五成大關。台積電今早續攻，今年已多次漲價的聯電(2303)股價同步上揚，兩檔帶領台股今早開高，漲逾100點，強攻16900點。

台積電ADR周二續漲1.04%；針對上述漲價傳聞，台積電不評論價格。台積電今早開高8元達580元，創下近六日以來新高。

全球晶圓代工產能供不應求，市場傳出晶圓代工龍頭台積電決定全面調漲晶圓代工價格，12奈米以下先進製程將漲價一成，12奈米以上成熟型製程將調漲15%-20%，新價格於明(2022年)年第一季將生效。法人預期，台積電今年第三季毛利率可望守住50%，明年將逐季回升，有利台積電明年營收及獲利再改寫新高。台積電股價昨天上漲6元、收572元，成為台股昨天收紅的多頭指標，外資買超3,070張，終止連五天賣超。

台積電基本面仍佳，第三季營收估季增約11%，再創新高。台積電7月合併營收1,245.5億元，月減16.1%，但仍較去年同期增加17.5%。隨著大客戶蘋果最新A15處理器放量生產，市場預期台積電8月和9月營收將回升。

聯電ADR周二小漲0.75%。今日與台積電同步開高，聯電早盤漲2.1元至60.6元，重返60元關卡。

聯電預期第三季的需求仍然強勁，供給面緊張狀況持續。且預期聯電毛利成長動能將可持續到第三季。聯電持續樂觀看第三季，預估晶圓出貨量季增1~2%，平均銷售單價季增約6%，由此推估單季營收再創新高；聯電估第三季毛利率約在35%，比第二季的31.3%續揚，本業獲利也可比第二季持續增長。

聯電第三季產能利用率在100%，預期結構性的需求將持續，並且繼續支撐整體平均售價(ASP)的上升。