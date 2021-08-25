經常有大量檔案需要帶著走的需求嗎？回應消費者無處不在的快速傳輸檔案需求，Western Digital 宣布推出 WD Elements SE SSD，提供可攜式儲存的全新解決方案，結合口袋大小設計與效能，讓消費者在從事日常工作或內容創作時，可以一手掌握筆電、桌機及各式裝置中儲存的資料。

Western Digital 業務經理葉秀君指出：「長久以來價格偏高的 SSD 並非所有消費者都能負擔；而 Western Digital 始終致力於讓每個人都能更容易取得 SSD，無須在價格、效能及品牌可信度之間左右為難，因此我們很高興宣布 WD Elements SE SSD在台正式推出！」

全新 WD Elements SE SSD 擁有高達 400MB/s的讀取速度（內部測試數據），最高儲存容量為 2TB，提供一般消費者快速移動大型檔案，更有效率地完成日常工作。此 SSD 隨插即用，並可無縫銜接任何作業流程。WD Elements SE SSD 體型小巧、便於攜帶，且擁有高達兩公尺的跌落保護，為有高度行動需求的消費者提供儲存裝置新選擇。延續 Western Digital 的儲存裝置可靠性，提供三年保固。

WD Elements SE SSD 提供多種容量選擇，480GB（建議售價 NT$2090）、1TB（建議售價 NT$3290）以及 2TB（建議售價 NT$6590）。即日起可透過全台指定之 Western Digital 零售商、線上零售平台、經銷商以及通路商購買，包含 PChome 商店街、momo 購物網、Yahoo 奇摩超級商城等。