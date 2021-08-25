成大醫藥平台研發系統預期可大量降低藥物開發成本與時程。(成大提供／曹婷婷台南傳真)

成功大學化學系副教授邱顯泰帶領的台灣生技藥研團隊，整合成大、清大、高榮台南分院等學研醫單位，運用AI人工智慧串接中醫理論與西方醫學實證科學，建構「BT＆D2醫藥平台研發系統」，邱顯泰指出，此藥物研發系統預期可減少90％研發經費，研發時程從5-8年縮短成1-2年，大量降低藥物開發成本與時程。

邱顯泰指出，科學家雖有許多研究數據，但新藥開發需耗時十幾年、所需經費更高達數十億美元。目前國內尚未有類似AI人工智慧藥物標靶配對分析與服務系統，僅能提供盲測藥物篩選試驗的實驗服務，而國外現有系統則以化合物分子庫為主，缺乏生物合成、修飾以及萃取等相關服務。

邱顯泰說明，「BT＆D2醫藥平台研發系統」翻轉傳統醫藥研發方式，彙整科學家擁有的龐大資料庫數據，包含疾病標靶資料庫、藥物分子庫、藥物修飾酵素資料庫三大核心，利用AI人工智慧進行演算，找出疾病相對應藥物，同時也將藥物配對疾病找出來，達到「以藥找病、以病找藥」目標。

邱顯泰說，這對學研單位、中西藥廠、醫美保健業者，提供藥物標靶配對與供應、配方優化、藥研資訊與功效驗證等產品與服務，大量減低研發時程與成本。除了改善研發過程高成本、耗時問題，還能修飾藥物結構與優化中西藥配方，達到精準治療效果。

藥物研發是綜合領域的研究工作，邱顯泰表示，團隊裡不僅包含化學、生物、資訊工程、醫學、科技管理等跨域人才，還有富足資源能夠進行跨國、跨產業合作。團隊成員學生許書瀚表示，成大團隊「以藥找病、以病找藥」目標，希望透過不同領域的人員共同合作，不僅從技術端去探討，也透過與製藥公司的接觸，思考製藥廠商、醫生、病患真正需要的是什麼。

成大台灣生技藥研團隊鏈結馬來西亞馬來亞大學、印度理工大學、泰國馬希竇大學、印尼大學、韓國高麗大學等亞太地區學研單位，今年成立亞太生技藥研聯盟（APBA），並在各國大學媒合下，與當地生技公司、相關企業合作，將團隊研發成果推廣到國際市場。

亞太生技藥研聯盟（APBA）結合國內外學研機構，以台灣為立足點，亞太地區為中繼站，鏈結至全世界。邱顯泰表示，單一實驗室不可能同時進行各種動物疾病試驗，亞太生技藥研聯盟成員彼此可交互分享研發實驗資源及成果，或透過聯盟接收不同國家的特有藥用植物等原料，有助於提升藥物的多元性與研發效率。