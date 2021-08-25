【旅奇傳媒/編輯部報導】2021夏秋季系列活動「夏日秋瘋西拉雅」正式開跑，活動內容包括8月28日玉井西拉雅吃冰節、9月10日白河關子嶺火王爺祭典和10月3日左鎮二寮日出雲海音樂會，三大活動帶你抓住夏日的尾巴，體驗不一樣的西拉雅夏秋風情。

▲西拉雅風管處攜手大西拉雅觀光圈業者行銷地方特色產品。 圖：西拉雅國家風景區管理處╱提供

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，此次活動除了攜手大西拉雅觀光圈業者共同行銷活動與地方特色產品外，更推出「夏日秋瘋西拉雅-旅遊護照」，整合大西拉雅觀光圈食、宿、遊、購共43家的店家優惠，限量1000本，並將於夏秋三大活動現場及本處遊客中心等進行發放，使用期限可至2021年底，期望透過活動與遵循中央防疫政策下，也能讓大西拉雅地區恢復生機；此外二寮觀日平台改善工程也預計於9月初完工，除了提供更好的友善服務設施，也象徵讓大家迎向觀光發展的新曙光。

▲夏日秋瘋西拉雅旅遊護照提供多項優惠。 圖：西拉雅國家風景區管理處╱提供

活動首先登場的是8月28日上午10點舉辦的「西拉雅吃冰節」，管理處邀請民眾到玉井闖關玩「芒果食字路口」，並提供300元的消費券讓參加者盡情享受不一樣的芒果風味，闖關成功後還可以獲得價值600元的芒果乾禮盒，請至「西拉雅國家風景區管理處」臉書粉絲專頁點選報名連結，限額50組，歡迎大家共襄盛舉。

▲夏日秋瘋西拉雅，跟著旅遊護照暢玩大西拉雅。 圖：西拉雅國家風景區管理處╱提供

緊接著的是9月10日下午2點於關子嶺舉辦一年一度「火王爺祭典」山車巡行活動，除了由重機車隊為火王爺開路，也邀請所有民眾穿上浴衣、塗上關子嶺最負盛名的泥漿一起拉山車，共同為火王爺與在地業者祈求財源廣進、一切平安順利，並為臺南市政府觀光旅遊局即將於9月18日辦理的「2021臺南關子嶺溫泉美食節」揭開序幕，期待中央與地方合作讓關子嶺能迎來疫情解封後的觀光人潮！

壓軸推出的則是10月3日上午4點辦理的「左鎮二寮日出雲海音樂會」，本次特別邀請真善美國樂團於二寮觀日平台演出，陪伴大家一起欣賞日出雲海；二寮如山水潑墨的日出雲海，加上優美的國樂表演，相當值得大家前往感受現場氛圍；管理處也非常貼心，當天在現場還提供手作的美食和手沖咖啡作為早鳥禮，讓大家吃飽飽賞美景，此外今年更特別製作活動限定的頭巾，現場前100名打卡的民眾就可以獲得喔！

▲大西拉雅觀光圈業者推出系列美食與伴手禮。 圖：西拉雅國家風景區管理處╱提供

西拉雅夏秋季活動各個都相當豐富精彩，管理處近期也將於臉書粉絲專頁推出一系列的網路活動，只要參加就有機會抽中住宿券、芒果乾等精美好禮，更多活動資訊請上西拉雅國家風景區管理處官網或臉書粉絲專頁查詢。

夏日秋瘋西拉雅旅遊護照領取地點

1.夏秋三大活動現場（吃冰節、火王爺祭典、二寮音樂會）。

2.官田遊客中心、嶺頂旅遊資訊站、左鎮公舘社區、中埔遊客中心。

3.合作商家店面。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）