土地銀行羽球隊好手王齊麟和李洋台灣取得史上首面羽球奧運金牌，歡呼聲尚未平歇，「麟洋」的神祕經紀人吳宜倫隨即浮出檯面，為他們接下備受爭議的悠遊卡代言，土地銀行竟「看報紙」才得知此事，過去更不知道「經紀人」的存在，而「麟洋」背負公務人員身分，依法不得兼職，吳宜倫卻屢屢帶著2人犯紀，目前全案已送銓敘部認定，知情人士則盼還給球員乾淨練習空間。

李洋與王齊麟為台灣奪得史上首面羽球奧運金牌後，「麟洋配」也在全國上下掀起旋風，悠遊卡公司趁勝追擊，推出2人授權的「麟洋Taiwan in悠遊卡」，套卡一亮相就被抨擊「毫無美感」，在超醜悠遊卡背後，卻藏著土地銀行「啞巴吃黃蓮」的無盡苦楚。

土銀羽球隊成立45年來，培育無數好手。現年26歲的王齊麟在高中時，即是土銀的預備隊員；同樣26歲的李洋則在2018年間加入土銀羽球隊，成為王齊麟的搭檔。兩人都通過學術科考試，目前是土銀正式行員，除領有行員薪水和營養金外，退役後還可無縫接軌開啟金融職涯，避免「除役即失業」的惡夢，但2人背負公務人員身分，依法不得兼職。

本刊調查，「麟洋配」在奧運摘金後，品牌代言紛紛找上門，主管機關財政部為了替兩人解套，著手研擬「企業對企業策略聯盟」方案，意即由土銀擔任窗口，接洽「麟洋配」的代言或宣傳活動。

財政部在8月9日提出方案，經土銀、當事人確認，再陳交銓敘部函釋後執行，豈料8月12日李洋生日當天，悠遊卡股份有限公司（悠遊卡公司）就推出「麟洋Taiwan in悠遊卡」，王、李兩人並非採代言模式，而是用銷售量抽成。

王齊麟和李洋的「地下經紀人」是學弟的媽媽吳宜倫，但就連與兩人所屬的羽球隊台灣土地銀行都不知道這件事。（圖／翻攝自吳宜倫臉書）

諷刺的是，土銀高層竟是「看報紙」才知道「麟洋配」代言悠遊卡，當下小小一張悠遊卡帶來的震撼衝擊不亞於原子彈轟炸；調查後更發現「中華全民羽球發展協會」理事長吳宜倫去年底成立「麟洋國際體育顧問有限公司」，王、李兩人早已成了她的簽約球星。

「她（吳宜倫）自己的兒子就在土銀羽球隊，難道不知道公務人員不能私接代言的規定嗎？」一名知情人士認為，吳宜倫的羽球背景一定知道「麟洋配」代言受限《公務員服務法》，卻私下接洽悠遊卡公司，最壞的結果慎恐導致2人離隊，「這個經紀人不是在幫忙，而是在害他們（麟洋配）！」

該知情人士提到，倘若「麟洋配」真的離開土銀羽球隊，就代表他們失去了球團的支持，訓練所需經費、甚至連球場都得自己想辦法，更別提本該屬於他們的安穩後半生，「經紀人為了接代言讓二位球員而觸法，她（吳宜倫）有沒有想過後果是什麼？球員的終生權益似乎並非她的第一考量。」

「好不容易有二個孩子打得這麼好，希望可以還給他們單純打球的空間。」該知情人士感嘆，奧運並非「麟洋配」的最後一戰，兩人還有機會繼續在世界之巔發光發熱，經紀人實在不該為了代言利益阻礙他們的大好前程。

面對「麟洋配」的代言爭議，本刊記者致電詢問李洋的父親，發現李家「不排除」要讓李洋放棄土銀正式行員，退回預備隊員的身分。

李洋表示，土銀正在等待銓敘部下達指示，他則要看「上面」怎麼處理才能決定其他部分怎麼進行。目前修法緩不濟急，未來如果還有優秀運動員也遇到一樣的問題，「那唯一能走的路是不是只剩逃脫？」王齊麟則回應，他目前都專注在練習和私人事務上，代言部分全權交給經紀人負責，空氣清淨機則是朋友間純粹幫忙，並沒有收取任何費用。

吳宜倫強調，麟洋國際體育顧問有限公司確實是專為王齊麟、李洋所設置，且「完全合法」，「麟洋Taiwan in悠遊卡」雖由經紀公司授權，但若依現行法規，選手拿不到錢，「如果代言問題這麼麻煩，是不是退下來不要當公務人員，對他們（選手）來講更有利？」

吳宜倫指出，土銀是公家單位，難以代表選手去談如此多的邀約、代言和價錢，還是會用招標方式解決，且選手都拿不到利潤，也因此「麟洋配」的大型合作案都還卡關，希望財政部能盡快解決此問題。