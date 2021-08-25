今日傳出，海關被警界批評「查驗率不到3％，X光不會判讀」惹得關務署直跳出來澄清，該署重視新進人員教育訓練及資深關員分享經驗，有系統提升X光影像判讀專業能力。

關務署指出，2018年推動儀檢判讀人員分級制度，實施至今海關關員具中階判讀人員資格者有355人；高階資格者有51人。

且自2017年到今年7月底經過X光緝毒的毒品走私案件計1006件，總重量達5279.73公斤，其中大多數是屬無密報案件，是靠儀檢關員依專業能力自行判斷而緝獲，與媒體所述連X光都不會判讀顯有極大出入。

關務署指出，因快遞貨量龐大，各國均依風險管理原則以一定查驗比率進行抽驗，另也會輔以X光檢查。我國快遞及郵包貨物，每一件皆經X光檢查，關員發覺異常，即會將貨物拉下查驗，如過濾艙、報單發現可疑也會注檢查驗。

關務署檢討快遞貨物通關及查緝作為，未來將持續辦理X光影像判讀教育訓練，精進AI輔助肉品查緝系統，強化分析查獲肉製品案件申報資料，擴大攔查高風險貨物，與行政院農業委員會動植物防疫檢疫局等邊境管理機關共同合作，全力防堵非法豬肉製品入境。