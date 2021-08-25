女星趙麗穎堪稱當今大陸演藝圈一級紅星，個人微博就有近9千萬粉絲數，她的工作室微博也有快要2萬人追蹤，不料昨天(8/24)，趙麗穎工作室微博突然呈現當前為「禁言狀態」，系統標記因為該微博違反社區公約，事後官方也發出相關公告，趙麗穎工作室微博成了史上受此懲戒的第一人。

官方「微博管理員」昨天發布了一篇公告，表示某明星粉絲群體在網路上拉踩引戰、宣揚抵制，且拒絕經紀公司的引導，惡意召集網友發動圍攻、滋事，「站方重申，對於飯圈互撕行為堅決採取『零容忍』態度，特別是在今年『清朗』系列專項行動期間，重拳治理飯圈謾罵互撕、挑動對立、刷量控評、網路暴力等不良行為和現象」。

趙麗穎工作室遭到禁言懲處。(翻攝自趙麗穎工作室微博)

官方認為，藝人跟經紀公司在經營官方後援會時，有正向引導、管理粉絲的責任，發現不理性行為出現，就應該立刻發聲處理，不該縱容引戰行為，微博方面也在事情發生後，多次約談了經紀公司，但遺憾仍是發生粉絲群戶攻的事件，「反映出相關公司對傳達規則和內容的嚴重漠視」，因此依《微博社區公約》對失職方做出嚴懲。

官方「微博管理員」發公告說明懲處原委。(翻攝自微博管理員)

微博方面也表示，清理事件後，針對「趙某某」這邊處置175個用戶，還有140個遭永久禁言，還清理掉633條內容，而「王某某」方則清理了679條內容，處置75個用戶，永久禁言60個，另外，因管理失職、引導不及，「站方決定明星趙某某工作室採取禁言15天的處罰措施」。

據陸媒報導，這次爭議，起因於有網友在各社群平台發布了趙麗穎、王一博可能繼《有翡》之後，再度合作電視劇《野蠻生長》，不料引發部分趙麗穎粉絲不滿，揚言抵制該劇外，還發起對王一博及導演傅東育進的謾罵，也因此跟王一博的粉絲在網路上互戰。

趙麗穎工作室在前天(8/23)曾發文，寫下：「作為演員，遇見喜愛的角色，是緣分；詮釋好一個角色，是學習，也是成長。作為演員工作室，我們的職責是盡最大努力去處理好關於演員的工作事宜，希望在這過程中，我們能夠給予彼此信任，在最好的時間內得到最好的結果」，不料這番感性勸慰並沒能安撫住粉絲，因此攻擊事件持續發酵，最終遭到禁言處罰。