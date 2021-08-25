宣布請辭國民黨智庫副董事長一職的連勝文，今天上午接受廣播專訪，揭露挺朱不挺江的原因，他說，江啟臣沒什麼不好，但「勇於承擔與做對事情是兩回事」，明年選舉涉及地方自治，國民黨正在重整階段，可能有其他人比江更適合當黨魁，目前很重要的是能整合有限資源，朱立倫是現階段最符合國民黨需求的人選。

連勝文表示，國民黨現在是黨中央、立院、智庫、地方政府多頭馬車，質疑黨中央若缺乏交情，有能力拜託地方買單嗎？他認為，國民黨若重返執政，江啟臣可能是傑出的外交官，但重整組織需要整合國民黨內部資源，江啟臣的長處在此可能無法發揮，而朱在雙北、桃園、竹苗等地，能力都備受肯定。

「我沒有Title（頭銜），也不需要Title」，卸下黨職身分的連勝文在疫情爆發以來，首次進入廣播間接受專訪，他說，國民黨過去多次分裂，都源自黨務無法維持中立所致，因此對黨務或選務不中立深惡痛恨。

連勝文透露不選黨主席原因，新冠疫情有很多無症狀感染者，若參與選舉將到處跑，「我不是不想而是不敢」，這3個月來家裡發生很大轉變，擔憂在外跑行程後回家對長輩造成危害，這點是最大考量。

連勝文說，另外，過去拜訪某位曾擔任過縣市首長的政壇前輩，被問到是否了解地方自治事項，能否在2022幫到地方候選人，他左思右想後答不出來。

他意有所指地說，國民黨正在重整階段，考量到縣市長選舉仰賴行政經歷，黨主席跟民代不同，民代不需要天天做決策，但黨主席則要考量到各方面並做出困難決定。

談到這1年多來在智庫經歷，連勝文抱怨早在去年就依據科學經驗，示警今年疫苗恐不足，但黨內有人叫他不要逆時中，同時建議國民黨超前洽談疫苗部署，卻被說成天方夜譚，「老實講，覺得很荒謬，到底在追求短期聲量，還是操作長期戰略，這是我們（指與江啟臣）意見很不合的地方」，令他覺得「是我自覺這個位置很重要，太想做事情，但對方只是弄個位置把你擺在那哩，安撫你而已」。

至於轉而挺朱，連勝文指出，從今年4月開始和朱立倫展開對話，發現彼此在某些事情與理念上比較接近，此時應整合國民黨有限資源，面對2022挑戰，過去曾提出「專職黨主席」主張，但因涉及修改黨章有技術上困難。

他強調，未來觸及中央選舉提名人選時，握有提名權者若要參選，必須有利益衝突迴避的機制，這只要經中常會討論同意即可，朱立倫也認同這點，因朱在2019年總統初選身受其害。

他說，這不只是攸關朱立倫是否選總統，也包括江啟臣是否繼續參選立委，且選區域立委時怎麼幫別人輔選，屆時是否爭取副總統，而募來的款項是優先給自己還是給其他人。