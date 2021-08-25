大陸國務院新聞辦公室24日舉行國務院政策例行新聞發布會，介紹即將在今年9月1日起實施的《關鍵信息基礎設施安全保護條例》有關情況，並回應該《條例》對外貿以及境外上市計畫的影響等問題。會上，大陸國家網信辦官員表示，企業無論在哪裡上市，都必須確保國家網路安全。

據澎湃新聞報導，大陸國家網信辦副主任盛榮華在上述發布會上強調，堅持對外開放政策是大陸國家的一項基本國策，《條例》並不是針對外貿以及境外上市而出台的，《條例》是圍繞保障關鍵信息基礎設施安全，維護網路安全。

盛榮華表示，無論是哪種類型的企業，無論在哪裡上市，兩條是必須符合的：一是必須符合國家的法律法規。二是必須確保國家的網路安全、關鍵信息基礎設施的安全、個人信息保護的安全等。

針對關鍵信息基礎設施中的重要數據出境監管問題，大陸國家網信辦網路安全協調局局長孫蔚敏表示，大陸《網路安全法》第37條規定，關鍵信息基礎設施的運營者在境內運營中收集和產生的個人信息和重要數據應當在境內存儲。

孫蔚敏表示，因業務需要確需向境外提供的，也應當按照國家網信部門會同國務院有關部門制定的辦法進行安全評估；法律、行政法規另有規定的，依照其規定。