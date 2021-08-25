土地銀行羽球隊旗下的好手王齊麟和李洋為台灣抱回手面羽球奧運金牌後，「麟洋配」瞬間紅透半邊天，但2人因公職人員身分而不得兼職，他們的經紀人吳宜倫卻私下為他們接洽悠遊卡代言，土銀高層竟是「看報紙」才得知此事，當下2張小卡片帶來的震撼衝擊不亞於原子彈轟炸。

李洋與王齊麟為台灣奪得史上首面羽球奧運金牌，「麟洋配」也在全國上下掀起旋風，悠遊卡公司趁勝追擊，推出2人授權的「麟洋Taiwan in悠遊卡」，套卡一亮相就被抨擊「毫無美感」，在超醜悠遊卡背後，卻藏著土地銀行「啞巴吃黃蓮」的無盡苦楚。

本刊調查，土地銀行羽球隊成立45年來培育無數好手，王齊麟高中便以預備隊員身份加入，李洋在2018年為與王搭檔而轉隊，他們也在經過學術科考試後成為正式行員，終身保障避免球員「退役即失業」的惡夢，他們享有公務人員權益，也得遵受相關規定。

土銀身為百分之百官股的公營銀行，李洋和王齊麟受《公務員服務法》規範而不得兼差，王齊麟想代言的金牌啤酒也因此備受阻撓，面對大眾對「麟洋」熱愛，財政部在他們4日回台後研擬出企業對企業策略聯盟之方式，由土銀為2人接洽代言或宣傳活動，就在各界以為代言難關得以「解套」時，麟洋的「神秘經紀人」吳宜倫卻在此時浮上檯面，還帶著他們公然違紀。

「這個經紀人不是在幫忙，而是一直在害他們。」知情人士透露，企業聯盟方案9日才出爐，待確認當事人想法與銓敘部函釋後即可執行，吳宜倫卻早就與悠遊卡公司接洽，被網友狂罵的照片是由吳提供，卡面設計也是與她討論後定案，並選在李洋12日生日當天推出套卡，「麟洋」則是以銷售量抽成。

諷刺的是，土銀高層竟是「看報紙」才知道「麟洋配」代言悠遊卡，當下小小一張悠遊卡帶來的震撼衝擊不亞於原子彈轟炸；調查後更發現「中華全民羽球發展協會」理事長吳宜倫去年底成立「麟洋國際體育顧問有限公司」，王、李兩人早已成了她的簽約球星。

吳宜倫是王齊麟和李洋眼中的「學弟媽媽」，也是值得信賴的經紀人，因此兩人奪得金牌後，第一時間透過視訊向吳宜倫報喜。（圖／翻攝自吳宜倫臉書）

面對「麟洋配」的代言爭議，本刊記者致電詢問李洋的父親，發現李家「不排除」要讓李洋放棄土銀正式行員，退回預備隊員的身分。

李洋表示，土銀正在等待銓敘部下達指示，他則要看「上面」怎麼處理才能決定其他部分怎麼進行。目前修法緩不濟急，未來如果還有優秀運動員也遇到一樣的問題，「那唯一能走的路是不是只剩逃脫？」王齊麟則回應，他目前都專注在練習和私人事務上，代言部分全權交給經紀人負責，空氣清淨機則是朋友間純粹幫忙，並沒有收取任何費用。

吳宜倫強調，麟洋國際體育顧問有限公司確實是專為王齊麟、李洋所設置，且「完全合法」，「麟洋Taiwan in悠遊卡」雖由經紀公司授權，但若依現行法規，選手拿不到錢，「如果代言問題這麼麻煩，是不是退下來不要當公務人員，對他們（選手）來講更有利？」

吳宜倫指出，土銀是公家單位，難以代表選手去談如此多的邀約、代言和價錢，還是會用招標方式解決，且選手都拿不到利潤，也因此「麟洋配」的大型合作案都還卡關，希望財政部能盡快解決此問題。