我國選手在東京奧運表現亮眼，土地銀行羽球隊男子雙打組合王齊麟和李洋更取得台灣首面羽球奧運金牌，歡呼聲尚未平歇，「麟洋」的神祕經紀人吳宜倫隨即浮出檯面，為他們接下悠遊卡代言，使2人陷入公務人員不得兼差的風波，其實吳宜倫18歲長子陳子睿也是土銀球員，讓知情人士怒批吳「知法犯法」。

據悉，陳子睿現為甲組土地銀行簽約選手，與王齊麟可說在球場上一起長大，王對這個學弟照顧有加，與他的家人自然越走越近，李洋加入球隊後也跟吳宜倫逐漸熟識，「麟洋」二家都知道「子睿媽」十分照顧自家小孩，對吳宜倫十分感激，卻不知道她早已成為2人的經紀人。

而吳宜倫目光如炬，一眼看出「麟洋配」前途不可限量，去年底便創立麟洋國際體育顧問有限公司，根據經濟部商業司的資料，該公司由吳宜倫百萬獨資，地址則設置在吳父的宏承鋼鐵股份有限公司，她此後則以地下經紀人自居，為李洋和王齊麟接洽商業活動。

早在今年4月，王齊麟就成為某德國空氣清淨機的代言人，除拍攝照片和影片廣告外，他還在IG大力稱讚該清淨器改善自己的過敏問題，並強調廠商貼心的先讓他試用產品，滿意後再決定是否要「代言宣傳」，文章中更特別感謝「子睿媽」吳宜倫從頭到尾的陪伴。

空氣清淨機廣告拍完沒幾天，王齊麟和李洋便以世界排名第三身分代言某款超人氣手遊，廣告以「做公益」、「送愛到偏鄉」為名，實則是鼓勵玩家儲值，在「麟洋配」站上世界之巔後，該遊戲也不忘狂蹭金牌名氣，下月將為二人舉辦見面會，粉絲入場條件之一也是掏出鈔票購買線上禮包以取得抽門票資格。

此外，「麟洋配」之前還以「世界排名第三」的身分，代言一款超人氣手遊，透過「送愛到偏鄉」行銷包裝。兩人站上世界之巔後，該款遊戲也不忘蹭熱度，九月將替二人舉辦見面會；不過，粉絲若要入場，必須事先購買線上禮包「抽門票」。

「人怕出名豬怕肥！他們（麟洋配）之前因為名氣不夠，代言廣告自然不會受到討論而引發爭議，如今他們的一舉一動都是焦點，吳宜倫為了接代言卻不斷破壞規定、挑戰土銀，最差的結果恐怕會導致『麟洋配』離隊。」該知情人士憤恨地表示。

面對「麟洋配」的代言爭議，本刊記者致電詢問李洋的父親，發現李家「不排除」要讓李洋放棄土銀正式行員，退回預備隊員的身分。

李洋表示，土銀正在等待銓敘部下達指示，他則要看「上面」怎麼處理才能決定其他部分怎麼進行。目前修法緩不濟急，未來如果還有優秀運動員也遇到一樣的問題，「那唯一能走的路是不是只剩逃脫？」王齊麟則回應，他目前都專注在練習和私人事務上，代言部分全權交給經紀人負責，空氣清淨機則是朋友間純粹幫忙，並沒有收取任何費用。

吳宜倫強調，麟洋國際體育顧問有限公司確實是專為王齊麟、李洋所設置，且「完全合法」，「麟洋Taiwan in悠遊卡」雖由經紀公司授權，但若依現行法規，選手拿不到錢，「如果代言問題這麼麻煩，是不是退下來不要當公務人員，對他們（選手）來講更有利？」

吳宜倫指出，土銀是公家單位，難以代表選手去談如此多的邀約、代言和價錢，還是會用招標方式解決，且選手都拿不到利潤，也因此「麟洋配」的大型合作案都還卡關，希望財政部能盡快解決此問題。