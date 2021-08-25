高雄市桃源區台20線勤和至復興路段明霸克露橋8月7日遭土石流衝垮，歷經公路總局17天搶修，過程中遭遇超過10波土石流威脅，終在昨日搶通一條便道，在安全考量下，今起每天上午7至8時、中午12時至下午1時，各開放1小時通行。

公路總局第三區養護工程處甲仙工務段指出，明霸克露橋遭土石流衝擊致使橋面流失，經連續17天搶修，過程中歷經超過10波大小土石流威脅，完成的成果又被摧毀，讓工程不斷歸零重做，終於在昨日順利趕鋪築一條維生便道，並完成緊急通行的避災演練。

昨日當地天候不佳，下午再發生小土石流，但公路總局預先開挖沉砂池，導引土石流至沉砂池內，減少土石流出阻塞涵管及溢流，對於便道通行暫無影響。甲仙工務段於今日上午7時30分，開放便道通行。

在安全考量下，勤和至復興便道開放時間為上午7至8時、中午12時至下午1時，通行時請將車窗搖下，注意現場鳴笛警示。

如氣象情資預報及當地溪水上漲，將立即進行封閉管制。

便道開放初期，禁止行人徒步、自行車及甲（乙）類大客車通行。